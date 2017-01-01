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Vali Dağlı "Amaç eleman ve işsizlik sorununu çözmek"



(Fotoğraflı)



Ali Yıldız

DÜZCE (İHA) - Düzce Valisi Zülkif Dağlı, Organize Sanayi Bölgesinde kurulması planlanan Teknik Kolej ve mesleki eğitim tanıtım faaliyetleriyle kalifiye eleman ve işsizlik sorunlarına çözüm üretmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Öğrencilerin tüm mesleki ve teknik liseler ile ilgili bilgi alabilmeleri, bu okulların eğitim faaliyetlerini tanımaları amacıyla düzenlenen "Mesleki ve Teknik Eğitim Tanıtım Fuarı"na katıldı.

Vali Dağlı burada yaptığı açıklamada etkinliğin bu yıl ilk kez yapılıyor olması hasebiyle büyük önem taşıdığını dile getirerek "İlimiz çapındaki tüm meslek liselerinin burada tanıtımı yapılıyor. Hangi bölümler var, bölümlerin avantajları nelerdir, hangi bölümlerde çalışılabilir bunlar anlatılıyor. Bizim yapmaya çalıştığımız çocuklarımızı yönlendirmek. Bunun 1 veya 2. sınıfta yapılması gerekir. Gecikmiş bir çalışma. İlerleyen zamanlarda 1 ve 2. sınıflara da bu tanıtım yapılmalı. Bu yıl ilk defa olması hasebiyle bizim çini önemli. Bölümleri gördük. Öğrencilerimizin kabiliyetlerini gördük" dedi.

Tanıtım faaliyetlerinin yanında OSB'de kurulacak Teknik Kolej ile Düzce'nin hem kalifiye eleman hem de işsizlik sorununu çözmeyi amaçladıklarını kaydeden Vali Dağlı şöyle devam etti: "Teknik Kolej ile ilgili bir çalışmamızda var OSB'nin içerisinde. Oda bu çalışmaları taçlandırmış olacak. Ümidimiz önümüzdeki dönemde ilimizde iş arayan işletmede olmasın iş arayan gencimizde olmasın. Tek amacımız bu."

Vali Dağlı ve beraberindekiler sergi sonunda Zübeyde Hanım Kız Meslek Lisesi tarafından hazırlanan ikramların tadına baktılar.

(AY)



04.05.2017 15:26:34 TSI

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