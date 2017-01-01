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Karma sergisi kapılarını açtı



(Fotoğraflı)



Tuncay Türkgülü

DÜZCE (İHA) - Düzce Belediyesi bünyesinde Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen Meslek Edindirme Kursları Karma Sergisi Düzce Belediye Başkan yardımcısı Murat Caymaz'ın kestiği kurdele ile kapılarını açtı.

Düzce Belediyesi Ogün Danış Sergi Salonu'nda gerçekleştirilen Meslek edindirme Kursları Karma Sergisini Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Murat Caymaz ile Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş'in eşi Gönül Keleş açtı. Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından açılan Meslek Edindirme Kurslarında eğitim gören kursiyerler Belediye Sergi Salonunda düzenlenen sergi ile eserlerini 2 gün boyunca sergileyecek.

Başta Telkari olmak üzere; iğne oyası, dikiş, nakış ve mefruşat, seramik gibi birçok farklı branşta eğitim veren kurslarda vatandaşlar hem boş zamanlarını değerlendirdi hem de bazı el sanatlarında uzmanlık kazanarak kendilerini geliştirme fırsatı buldu.

(TT-AY)



04.05.2017 15:27:43 TSI

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