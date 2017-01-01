Asfalt çalışmaları Camikebir mahallesinde devam ediyor
(Fotoğraflı)
Tuncay Türkgülü
DÜZCE (İHA) - Düzce Belediyesi ekipleri alt yapısı tamamlanan mahallelerin asfalt serme çalışmalarına devam ediyor.
Düzce Belediyesi Fen işlerine bağlı ekipler Camikebir mahallesinde bulunan TOKİ konutlarının bulunduğu alandaki çevre yollarını da asfaltlanmaya başladı. Yetkililer, Rahatça ulaşımının sağlanması için Düzce yollarında devam eden asfalt çalışmaların hız kesmeden sürdürüleceğini de bildirdiler.
(TT-AY)
04.05.2017 15:28:05 TSI
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