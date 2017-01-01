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Hatipoğlu'ndan Eruhlularla gönül sohbeti



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Yıldırım Belediyesi, Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nu Eruhlularla buluşturdu.

Nihat Hatipoğlu, Eruhlulardan büyük ilgi gördü. Program öncesi Eruh İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret eden Hatipoğlu, burada öğrenim gören öğrencilerle sohbet etti. Eruh Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen programda hafız Mehmet Bilir'in tilavetinin ardından Nihat Hatipoğlu konuştu. Eruh'ta bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Nihat Hatipoğlu, Peygamber Efendimizin güzel ahlakı ve İslam ilimleri üzerine bilgiler verdi. Ramazan öncesi 11 ayın sultanı ve oruç hakkında da Eruhluları bilgilendiren Hatipoğlu, vatandaşlara, büyükleri, yaşlıları, akrabayı ziyaret etmelerini tavsiye etti.

(MŞ)



04.05.2017 15:28:24 TSI

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