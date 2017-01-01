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Başkan Tutal, asker adaylarını birliklerine uğurladı



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KONYA (İHA) - Konya'nın Seydişehir İlçe Belediye Başkanı Mehmet Tutal, 97/2 tertip olarak askere gidecek gençler için otogarda düzenlenen uğurlama törenine katıldı.

Seydişehir ilçesinde 97/2 tertip olarak askere gidecek gençler için otogarda uğurlama töreni düzenlendi. Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal'ın da katıldığı törende asker adayları, davul ve zurnalar eşliğinde katılacakları birliklerine uğurlandı.

Örf ve adetlerin çok önemli bir yeri olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Mehmet Tutal, "Hepimiz biliyoruz ki askerlik kutsal bir görev ayrıca onurlu bir görev. Asker ocağı birlik ve beraberliğin hissedildiği, omuz omuza mücadele verilen peygamber ocağıdır. Rabbim nasip ederse askere gönderirken birlikte olduğumuz bekar kardeşlerimizin inşallah düğünlerinde de yeniden bir araya geleceğiz. Vatanımızın savunması için hayatlarını kaybeden şehitlerimizden aldıkları şerefli bayrağı daha ileriye taşıyacaklarına dair inancım tamdır. Bu vatan, bu toprak sizlere emanet. Sizler kutsal vatan topraklarını korudukça gözlerimiz arkada kalmayacak. Rabbim sizlere sağlıklı bir şekilde ailelerinize yeniden kavuşmayı nasip etsin. Hayırlı teskereler " dedi.

Yakınlarıyla birlikte otobüs terminaline gelen asker adayları, boyunlarına astığı Türk bayrağıyla davul- zurna eşliğinde halay çekti. Ardından otobüsün hareket saati yaklaşınca arkadaşlarının omuzlarına alınarak, 'en büyük bizim asker' sloganlarıyla birlikte birliklerine uğurlandı.

(AH-Y)



04.05.2017 15:29:26 TSI

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