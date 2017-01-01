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Basın mensupları engelli bakım ve rehabilitasyon merkezleri gezdirildi



(Fotoğraflı)



Mehmet Ali Dağ

KİLİS (İHA) - Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mahmut Kaçarlar tarafından basın mensuplarına Hacı Salih ve Mine Kara Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini gezdirildi.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mahmut Kaçarlar, basın mensuplarına yönelik Engelliler Haftası nedeniyle Hacı Salih ve Mine Kara Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü'nü gezdirilmesi programının ardından yaptığı açıklamada, merkezler hakkında detaylı bilgi verdi. Kaçarlar, Hacı Salih ve Mine Kara Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü'nün 2012 yılında 10 bin 600 metrekarelik bir alana inşa edildiğini ifade ederek, "2013 yılında faaliyete geçmiştir. Kuruluş içerisinde 1 adet idari bina ve 5 adet engellilere ait yaşam evi bulunmaktadır. Kuruluşumuz toplamda 60 kapasiteli olup, 06-57 yaş aralığında 58 engelliye 24 saat hizmet verilmektedir. Kuruluşumuzda bulunan 32 engelli Özel Eğitim Rehabilitasyon Merkezlerinde hizmet olmakta, 22 engellimiz Özel Eğitim Okuluna devam etmektedir. 1 engellimiz ise Mehmet Zeki Taşçı İlkokulunda kaynaştırma öğrencisi olarak devam ediyor" dedi.

(MAD-SD-Y)



04.05.2017 15:29:47 TSI

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