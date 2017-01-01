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Doç. Dr. Ali Kurt'un "Yakın Geçmiş Anıları" adlı kitabı çıktı



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - Erzurum'un entelektüel birimlerinden olan Doç. Dr. Ali Kurt'un "Yakın Geçmiş Anıları" adlı kitabı çıktı. Arı Sanat Yayınevi'nden çıkan kitap, Erzurum'da 1995-2005 yılları arasına adeta ışık tutuyor.

Patoloji Uzmanı ve aynı zamanda Erzurum Tarih Araştırmaları Derneği Başkanı Doç. Dr. Ali Kurt'un "Yakın Geçmiş Anıları" adlı kitabı, okurlarıyla buluştu. Erzurum'da uzun yıllar çeşitli gazetelerde makale ve yazılar kaleme alan Kurt, 1995-2005 yılları arasına ışık tutan eseriyle hafızaları yeniden canlandırdı.

Doç. Dr. Ali Kurt, kitabıyla ilgili olarak şunları kaydetti: "Bugüne kadar pek çok gazete yazısı yazdık Bunlardan çoğu zaman içinde kayboldular. Kütüphanemize bakarken, yıllar önce Erzurum mahalli gazetelerinde yayınlatmış olduğumuz bazı yazıların bir dosya halinde saklandığını gördük. Bunun üzerine bu yazılardan yaklaşık yarısını seçerek kitap haline getirmeye karar verdik. Elinizdeki bu kitaptaki yazılar genellikle 1995- 2005 yıllarına aittir. Kısaca, kitapta yer alan 50 yazı binlerce yazıdan, tahminen 10 yıl önce seçerek bir araya topladığımız 100 yazı arasından seçilmiştir. Kitapta özellikle tarih ön plandadır. Bunda yazarınızın Erzurum Tarih Derneği başkanı olmasının önemli payı vardır. Geçmişi bilmeyen geleceği kurgulayamaz. Tarih, gelecektir. Kitabımıza uygularsak, kullandığımız "tarih" kelimesi bilimsel manada değil, halk kitleleri tarafından söylenilen "geçmişe dair hatırlananlar" anlamında kullanılmıştır. Amacımız, son yıllarda yerinde sayan bir şehir olarak düşünülen Erzurum'daki (iyi veya kötü) değişme ve dönüşümlerin biraz olsun fark edilmesini sağlamaktır."

Öte yandan Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin Erzurum Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Patoloji Uzmanı olan Doç. Dr. Ali Kurt, okurlarıyla buluşturduğu eserini Erzurum Kitap Fuarı'nda imzalıyor. Türkiye Yazarlar Birliği Erzurum Şubesi standında okurlarıyla bir araya gelen Kurt, kibatıyla ilgili olarak merak edilen soruları da yanıtlıyor.

(ERZ-AT-Y)



04.05.2017 15:30:54 TSI

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