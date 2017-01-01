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En özel şenlik

04 Mayıs 2017 Perşembe, 15:23
En özel şenlik
En özel şenlik

(Fotoğraflı)

BURSA (İHA) - Bursa'da Nilüfer 16. Uluslararası Spor Şenlikleri devam ediyor.
Belediye Başkanlığı, Nilüfer Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Belediyespor Kulübü ve Kent Konseyi iş birliğiyle düzenlenen 16. Uluslararası Spor Şenlikleri'nde bu kez engelli öğrenciler buluştu. Yüzüncü Yıl Spor ve Gençlik Merkezi'nde düzenlenen şenlikte engelliler hazırladıkları müzik, dans ve cimnastik gösterilerileri ile izleyici karşısına çıktı. Saygı duruşu ile başlayan etkinlikte İstiklal Marşı'nın okunması sırasında Nilüfer Özel Eğitim Meslek Lisesi öğrencileri de işaret dili ile eşlik etti.
Nilüfer Belediye Meclisi Üyesi Atakan Çorbacı yaptığı konuşmada engellilerin eğitim sürecinde büyük emeği olan öğretmenleri ve velileri kutladı. Konuşmanın ardından Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü (BUGES) sporcuları bir maç yaptı. Berabere biten müsabakanın ardından bu kez görme engelli bireyleri anlayabilmeleri için 3 öğretmenin gözleri kapatıldı. Gözleri kapatılan öğretmenler, görme engelli sporcularla müsabaka gerçekleştirdi. Zil çalarak ilerleyen topu bulmakta güçlük çeken öğretmenler müsabakadan 2-0 yenik ayrıldı.
BUGES sporcularının ardından İpek Özel Eğitim ve Mesleki Eğitim Merkezi öğrencileri tarafından stafet gösterisi düzenlendi. Minder üzerinde takla ile başlayan gösteride öğrenciler daha sonra engelin üzerinden atlayarak miniklerin tuttuğu halkaların içinden geçti. Eğlenceli gösteri engelli bireylerin oturarak balon patlatılmaları ile sona erdi.
Şenlikte Nilüfer Özel Eğitim ve Mesleki Eğitim Merkezi öğrencilerinin ritim gösterisi ve folklor oyunları, Alaaddinbey Özel Eğitim ve Mesleki Eğitim Merkezi öğrencilerinin dansı ile Mithat Enç Özel Eğitim ve Mesleki Eğitim Merkezi öğrencilerinin jimnastik gösterileri ilgi topladı. Gösterinin sonunda açılan Türk bayrağı da büyük alkış aldı.
(MŞ)

04.05.2017 15:32:05 TSI
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