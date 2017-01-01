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Havaya tüfekle ateş eden bir şahıs polis ekiplerini alarma geçirdi

04 Mayıs 2017 Perşembe, 15:25
Havaya tüfekle ateş eden bir şahıs polis ekiplerini alarma geçirdi
Havaya tüfekle ateş eden bir şahıs polis ekiplerini alarma geçirdi

(Fotoğraflı)

Remzi Şimşek
SAKARYA (İHA) - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde tüfekle havaya ateş eden bir kişi polis ekiplerini alarma geçirdi.
Edinilen bilgilere göre, Adapazarı ilçesi Semerciler Mahallesi Değirmenhan Sokak üzerinde henüz kimliği belirlenemeyen bir şahıs havaya pompalı tüfekle ateş açtı. Durumu gören mahalle sakinleri hemen polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Havaya ateş eden şahıs olay sonrası kaçarak gözden kayboldu.
Daha sonra olay yerine gelen Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme (OYİ) ekipleri olayın bulunduğu yerde inceleme yaptı. Polis konuyla ilgili inceleme başlattı.
(RŞ-İÇ)

04.05.2017 15:34:14 TSI
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