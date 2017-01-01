YEREL HABERLER / SAKARYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Havaya tüfekle ateş eden bir şahıs polis ekiplerini alarma geçirdi

Havaya tüfekle ateş eden bir şahıs polis ekiplerini alarma geçirdi



(Fotoğraflı)



Remzi Şimşek

SAKARYA (İHA) - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde tüfekle havaya ateş eden bir kişi polis ekiplerini alarma geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, Adapazarı ilçesi Semerciler Mahallesi Değirmenhan Sokak üzerinde henüz kimliği belirlenemeyen bir şahıs havaya pompalı tüfekle ateş açtı. Durumu gören mahalle sakinleri hemen polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Havaya ateş eden şahıs olay sonrası kaçarak gözden kayboldu.

Daha sonra olay yerine gelen Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme (OYİ) ekipleri olayın bulunduğu yerde inceleme yaptı. Polis konuyla ilgili inceleme başlattı.

(RŞ-İÇ)



04.05.2017 15:34:14 TSI

NNNN

