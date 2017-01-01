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Ordu'da mantar yetiştiriciliği kursu açıldı

04 Mayıs 2017 Perşembe, 15:26
Ordu'da mantar yetiştiriciliği kursu açıldı
Ordu'da mantar yetiştiriciliği kursu açıldı

(Fotoğraflı)

Metin Akyürek
ORDU (İHA) - Ordu'da genç nüfusun tarıma kazandırılarak mesleki niteliklerinin geliştirilmesine, istihdamın korunmasına ve işsizliğin azaltılmasına katkı sağlamak amacıyla başlayan kültür mantarcılığı çalışması ilgi görmeye devam ediyor.
Ordu Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından Kumru ilçesinde mantar yetiştiriciliği kursu açıldı. Açılan kurs kapsamında kursiyerlere mantar yetiştiriciliği ile ilgili olarak teknik konular anlatılırken, mantar yetiştiriciliğinde kullanılan kompostun hazırlanışı ve hazır hale getirilmesi de uygulamalı olarak gösterildi.
Yetkililer, kültür mantarı yetiştiriciliğinde bilgili ve bilinçli genç üreticiler yetiştirilmesinin amaçlandığını belirttiler.
(MAK-SLH-Y)

04.05.2017 15:35:40 TSI
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