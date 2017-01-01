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SYDV müdürleriyle istişare toplantısı

04 Mayıs 2017 Perşembe, 15:27
SYDV müdürleriyle istişare toplantısı
SYDV müdürleriyle istişare toplantısı

(Fotoğraflı)

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Halit Açar başkanlığında, kentteki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) müdürleriyle istişare toplantısı düzenlendi. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda, verilen hizmetler değerlendirilerek, işbirliği geliştirilmesinin yolları arandı.
Karşılıklı görüş alışverişi içerisinde süren toplantıda konuşan İl Müdürü Halit Açar, "Sosyal devlet gereklilikleri doğrultusunda Diyarbakır'da Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğümüzün ve SYDV'lerin çok ciddi hizmet ve faaliyetleri bulunmaktadır. Biz bu hizmetleri daha etkin ve hızlı nasıl gerçekleştirebiliriz, insanımıza daha nasıl kaliteli hizmet sunabilirizin arayışı içerisindeyiz. Yaptığımız işlerin her gün biraz daha iyiye ulaşması ve insanımızın, insan onuruna yaraşır bir biçimde yaşamlarını kaliteli bir düzeye yükseltebilmek için gayret gösteriyoruz" dedi.

"Devlet olmasa toplumda düzen olmaz"
Devletin, toplumda düzeni sağlamak için oluşturulmuş bir aygıt olduğunu anlatan Açar, "Devlet olmasa toplum olmaz, düzen olmaz. Devletin toplum için gerekli bir olgu olduğunu gözden çıkarmamamız gerekir ki, Devletimizin sosyal devlet yaklaşımı ile topluma ve insana yönelik çok ciddi hizmetler yapılmaktadır. Bu bağlamda hedeflerimizden biri gerek İl Müdürlüğümüzün, gerek sosyal yardımlaşma vakıflarımızın ve gerekse diğer kamu kurumlarının hizmet ve imkanlarından yararlanmayan insanlarımıza da ulaşarak bu imkanlardan yararlanmalarını sağlamaktır. Toplumda kör bir nokta, karanlık bir alan bırakmamız lazım. Devletimizin bekası, milletimizin selameti uğruna canlarını feda eden şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine yönelik hizmetlerimizde hassasiyet içerisinde bulunmamız önemlidir. Yine engelli ve yaşlılarımıza aynı hassasiyet içerisinde hizmet sunmamız lazımdır. Bu düşüncelerle birlik ve beraberlik içerisinde daha kaliteli hizmet için gayret içerisinde olacağız" diye konuştu.
(İHA-MP-Y)

04.05.2017 15:36:07 TSI
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