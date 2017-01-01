ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ÇORUM HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Pencereden düşen kadın ağır yaralandı

04 Mayıs 2017 Perşembe, 15:27
Pencereden düşen kadın ağır yaralandı

M. Muttalip Yalçın
ÇORUM (İHA) - Çorum'un İskilip ilçesinde pencereden baktığı sırada dengesini kaybederek düşen yaşlı kadın ağır yaralandı.
Olay, ilçeye bağlı Seyirçayı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.A. (82) adlı kadın evinin penceresinden baktığı sırada dengesini kaybederek bahçeye düştü. Ağır yaralanan kadın yakınları tarafından İskilip Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Burada ilk müdahalesi yapılan kadın daha Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.
(MMY-BÖ-Y)

04.05.2017 15:36:31 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Hafızlık yarışmasında Bozduman birinci oldu
YEREL

HAFIZLIK YARIŞMASINDA BOZDUMAN BİRİNCİ OLDU
Sungurlu'da haşere ile mücadele çalışmaları
YEREL

SUNGURLU'DA HAŞERE İLE MÜCADELE ÇALIŞMALARI
TEMA Sungurlu'da çevre temizliği yaptı
YEREL

TEMA SUNGURLU'DA ÇEVRE TEMİZLİĞİ YAPTI
Çorum'da hayvancılığın sorunları masaya yatırıldı
YEREL

ÇORUM'DA HAYVANCILIĞIN SORUNLARI MASAYA YATIRILDI
Fen Lisesi öğrencileri Ordu'yu gezdi
YEREL

FEN LİSESİ ÖĞRENCİLERİ ORDU'YU GEZDİ
Sungurlu'da şenlik heyecanı
YEREL

SUNGURLU'DA ŞENLİK HEYECANI
Sungurlu'da parke yol ve çevre düzenleme çalışmaları
YEREL

SUNGURLU'DA PARKE YOL VE ÇEVRE DÜZENLEME ÇALIŞMALARI
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin yatak odası pozları
ŞİPŞAK

YATAK POZU SOSYAL MEDYAYI SALLADI

 1
  • 2 Birce makyajsız fotoğrafını paylaştı
  • 3 Ünlü oyuncu eridi bitti! İşte son hali...
  • 4 Savunmada 'MENTAP' hamlesi!