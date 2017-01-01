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Vali Güvençer'den Mesir teşekkürü

04 Mayıs 2017 Perşembe, 15:32
Vali Güvençer'den Mesir teşekkürü
Vali Güvençer'den Mesir teşekkürü

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, 477. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali'nde görev yapan mesir komitesini yemekte ağırladı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün de yer aldığı yemekte konuşan Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, festivalin birlik ve beraberlik içerisinde kentte coşkuyla kutlandığı belirterek emek veren herkese teşekkür etti.
Bu yıl 477. kez düzenlenen Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali düzenlenen birbirinden güzel etkinlikler ve konserlerle kente adeta bayram havası yaşattı. Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer de festivalin ardından Mesir komitesi tertip komisyonunu yemekte ağırladı. Düzenlenen programa Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Vali Yardımcısı Ünal Çakıcı, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Manisa'yı Mesir'i Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Nursel Ustamehmetoğlu, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ergun Aksoy, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak ve Mesir tertip komitesi üyeleri katıldı. Samimi bir ortamda gerçekleşen yemekte konuşan Manisa'yı Mesiri Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık ve Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, festivalin düzenlenmesinde özveriyle emek veren herkesi kutladı.

Emek verenlere teşekkür etti
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de, festivalin büyük bir katılım ve coşkuyla kutlanmasından dolayı duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Bu yıl 477'ncisini düzenlediğimiz Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivalimiz geçtiğimiz yıllara oranlara çok daha büyük bir katılım ve coşkuyla kutlandı. Son yılların en güzel festivallerinden birini kutladık. İl Emniyet Müdürlüğümüz, Büyükşehir Belediyemiz ve Şehzadeler Belediyemizin zabıta personelleri de gerekli güvenli önemleri alarak sorunsuz bir festival yaşamamıza katkı sağladılar. Bu güzel festivalin hazırlamasında görünmeyen çok sayıda vatandaşımızın emeği olduğunu belirtmek istiyorum. Öte yandan 6 gün boyunca kentte düzenlenen birbirinden güzel etkinlikler ve konserlerin kentte büyük bir coşku havası yaratırken, Manisalı esnafımıza da katkı sağladığını düşünüyorum. Bu anlamda festivali coşku içerisinde yaşamamıza katkı sağlayan Mesir komitemizin üyeleri başta olmak üzere emek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.
Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer de festivalin düzenlenmesinde emek veren Mesir tertip komitesi başta olmak üzere herkesi canı gönülden kutlayarak, teşekkürlerini dile getirdi.
(SC-Y)

04.05.2017 15:40:27 TSI
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