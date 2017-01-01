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Didim Esnaf Odası resmen hizmete açıldı



(Fotoğraflı)



Hüseyin Çalışkan

AYDIN (İHA) - Geçtiğimiz günlerde yeni yerine taşınan Didim Esnaf ve Sanatkarlar Odasının yeni hizmet binasının resmi açılışı yapıldı.

Yeni Mahalle 825 sokak üzerindeki yeni hizmet binasının açılışına Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanvekili Hüsnü Öten, Didim Garnizon Komutanı Çetin Gülseven, Didim İlçe Emniyet Müdürü Serkan Demircioğlu, Didim İlçe Jandarma Komutanı Gürkan Kabakçı, Didim'de Oda Başkanları, Siyasi parti İlçe başkan ve yöneticileri, Belediye Meclis Üyeleri, bir çok sivil toplum kuruluşunun başkanları ve yöneticileri, Oda yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile davetliler katıldı.

Resmi açılış öncesinde kısa bir konuşma yapan Didim Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yaşar Pektaşoğlu turizm kenti olan Didim'e, ve Didim esnafına yakışan bir oda kazandırdıklarını belirterek, verdiği sözü de tutmanın mutluluğu içerisinde olduğunu dile getirdi ve emeği geçen ve katkı sunanlara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından açılışı kurdelesini Birlik Başkan Vekili Hüsnü Öten, Didim Garnizon Komutanı Çetin Gülseven, Didim İlçe Jandarma Komutanı Gürkan Kabakçı ve Oda Başkanı Yaşar Pektaşoğlu birlikte kesti.

Açılışın ardından davetliler zemin katı arşiv odası, üst katı oda binası ile asma katı yönetim ve denetim kurulu olarak hizmet verecek odayı gezerek bilgi aldılar. Açılış çerçevesinde davetlilere ikramlarda bulunuldu.

Açılışın ardından Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği yönetim kurulu toplantısını Didim'de gerçekleştirdi.

(HÇ-MB-Y)



04.05.2017 15:42:32 TSI

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