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Eşsiz Bodrum Tanıtım Tırı Diyarbakır'da

04 Mayıs 2017 Perşembe, 15:35
Eşsiz Bodrum Tanıtım Tırı Diyarbakır'da
Eşsiz Bodrum Tanıtım Tırı Diyarbakır'da

(Fotoğraflı)

Eren Ayhan
MUĞLA (İHA) - Eşsiz Bodrum Tanıtım Tırı, Anadolu'da Bodrum'u bilinmeyen yönleriyle tanıtarak Anadolu halkını Bodrum'a davet etmek için çıktığı yolculukta Diyarbakırlılara da Bodrum'u anlattı.
Diyarbakır'da ilgi ile karşılanan tır, Diyarbakır Dağkapı Meydanında misafirlerini ağırladı. Diyarbakırlılar ile buluşan Bodrum Tanıtım Tırı ekibi kendilerini sevgi ve hoşgörü ile karşılayan Diyarbakır halkına teşekkür etti. Gittikleri her yerde Bodrum'un tarihini dokusunu, kültürel yapısını, doğal güzelliklerini anlatan ekip, her uğradığı ilde ilgiyle karşılandıklarını ifade ederek Anadolu halkının misafirperliğinin onları çok mutlu ettiğini belirtti.
Diyarbakır'da, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Turizm Komisyon üyeleri ve TÜRSAB Diyarbakır Bölgesel Yürütme Kurulu yetkilileri tarafından karşılanan Bodrum Tanıtım Tırı ekibi, yağmurlu bir havada Diyarbakırlılar ile buluşarak, Diyarbakır halkını Bodrum'a davet etti.
Eşsiz Bodrum Tanıtım Tırı Koordinatörü Fikret Hıdır, çalışmalar kapsamında eski Muğla valilerinden Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy'u makamında ziyaret ederek proje hakkında bilgiler verdi.
Bodrum Tanıtım Tırını TÜRSAB Diyarbakır Bölge Yürütme Kurulu Başkanı Mehmet Akyıl, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Mehmet Kesen, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Turizm Komisyon Üyeleri Mehmet Ali Deniz, Alaattin Tan, TÜRSAB Diyarbakır Yönetim Kurulu Üyesi Abdul Aziz Yatkın ve Diyarbakır TÜRSAB Bölge Acente sahibi işletmecileri başta olmak üzere çok sayıda Diyarbakırlı ziyaret etti.
Eşsiz Bodrum Tanıtım Tırına yoğun bir şekilde ilgi gösterip ziyaret eden basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Eşsiz Bodrum Tanıtım Tırı Koordinatörü Fikret Hıdır, "Bodrum Tanıtım Tırımız, üzerinde de gördüğünüz gibi 'Bodrum Sizi Çağırıyor' sloganı ile yola çıktı. Bodrum tanıtımında kullanılan Eşsiz Bodrum, yurt dışında da uyguladığımız tanıtım ayağının bir parçasıdır. Anadolu halkı zor zamanlarında Bodrum'a her zaman yardımcı olmuştur. Turizmde yaşanan bütün sıkıntılarda, o sıkıntıların aşılmasında Anadolu halkının Bodrum'a olan ilgisi bizi hep bir adım öne götürmüştür. Bodrum Belediye Başkanımız Mehmet Kocadon'un talimatlarıyla çalışmalar başladı. Diyarbakır, yirmi ikinci ilimiz ve toplamda 30 ili dolaşmayı planlıyoruz. Anadolu halkına bir nebze de olsa teşekkür etme şansı buluyoruz. Diyarbakır'da çok keyifli karşılandık. İki gün buradaydık ikinci günümüzde çok yoğun teşekkür ve iyi dilekler aldık. 'Bodrum, Diyarbakır'a gelebiliyorsa herkes buraya gelebilir' dediler. Aslında bu proje, Bodrum'un şehirlerle buluşmasına da vesile oluyor. Bodrum'u Diyarbakır, Malatya, Hatay ile buluşturuyoruz. Bodrum'u Karadeniz ile buluşturduk; Edirne'den Karsa Türkiye'yi dolaşıyoruz. Biz, burada arkadaşlarımızla birlikte gelenleri Bodrum'un sıcaklığı ile karşıladık ve hiçbir sorun yaşamadık. En huzurlu çalıştığımız yerlerden birisi diyebilirim Diyarbakır için" dedi.

Diyarbakır halkının yoğun ilgisinin olduğunu belirten Hıdır, "Diyarbakır'da hem yerel yönetimler hem TÜRSAB, Ticaret Sanayi Odası, ulusal ve yerel basın mensubu üyeleri bize çok destek oldular. Onlara çok teşekkür ediyorum. Diyarbakır halkının ilgisi bizleri çok mutlu etti. Buradaki amaç insanlara Bodrum'u anlatmak. Bilenlere hatırlatmak, bilmeyenlere Bodrum hakkında bilgiler vermek" şeklinde konuştu.
Tırı ziyaret eden misafirlere Bodrum'un simgesi olan Bodrum Mandalinasından üretilen kolonya, lokum ve gazoz ikram edilerek, tanıtım broşürleri ve kitapçıkları verildi.
(EA-MB-Y)

04.05.2017 15:44:31 TSI
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