Mersin'deki engelliler kortlarda buluştu

MERSİN (İHA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi, otizmli ve Down sendromlu bireylere özel tenis kursu açtı.

Down sendromlu ve otistik çocukların spor eğitimiyle birçok şeyi başarıp, olumlu davranışlar sergiledikleri ve sosyal hayata daha kolay adapte oldukları konusundaki bilimsel çalışmaları dikkate alarak etkinlikler düzenleyen ve kurslar açan Büyükşehir Belediyesi, son olarak Down sendromlu ve otistik çocukları tenis kursu ile buluşturdu.

Büyükşehir Belediyesi Spor Tesisleri'nde verilen tenis kursunda profesyonel eğitmenlerden eğitim alan özel öğrenciler, tenis sporu sayesinde hem sosyalleşiyor hem de fiziksel güç ve enerjilerini sağlıklı kullanıyor. Hayatlarında ilk kez tenis kortu ve raketleri ile tanışan engelli bireylerin mutluluğu da gözlerinden okunuyor.

"Daha önce böyle etkinlikler yapılmıyordu"

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin engellilere yönelik yaptığı etkinliklerin daha önce yapılmadığını belirten veli Remziye Özcan, "Benim çocuğum down sendromlu. Geçen yıl yüzme kursuna geliyorduk. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Burhanettin Kocamaz'a çok teşekkür ediyorum. Bu tür etkinliklere bize yardımcı olduğu ve destek çıktığı için çok mutuyuz. Daha önceleri belediyede olanlardan böyle faaliyetler görmedik ama şimdi benim çocuğum tenise gelebiliyor. Buraya isteyerek ve severek geliyor, iyice adapte olduğunu görüyorum ve inşallah yarışmalara da girer daha ilerisini görürüz. Çocuğum ilerleyen günlerde yine havuza da gidecek. Belediye Başkanımıza bu tür verdiği etkinliklerden dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.

Engelliler Dairesi Başkanlığında beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan Fatma Nur Yılmaz ise, "Her normal birey gibi, tenis sporunun normal kuralları dâhilinde bu çocuklarımızın da oynayabildiklerini kanıtlayabilmek ve toplumun da bunu görmesini sağlamak amacıyla bu kursu açtık. Ailelerin ilgisi çok büyüktü ve uzun zamandır tenis kursu hakkında taleplerimiz, vardı. Kültür Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı ile ortak bir proje yaptık ve onlar da bize destek oldular. Kursumuza az kişi ile başladık öğrencilerimiz devamsızlık yapmadan katılıyor" diye konuştu.

