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Özel gereksinimli öğrenciler oyun salonlarıyla buluştu



(Fotoğraflı)



Atilla İdiz

VAN (İHA) - Van Halk Sağlığı Müdürlüğü Gürpınar Toplum Sağlığı Merkezi tarafından Özel Kelebek Eğitim Merkezindeki öğrenciler, oyun salonlarıyla buluşturuldu.

Toplum içinde farkındalık oluşturmak amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Van Halk Sağlığı Müdürü Dr. Yakup İmren, bu kapsamda Özel Kelebek Eğitim Merkezindeki 31 özel gereksinimli öğrenci ve ailelerini sosyal mekanlara ve oyun salonlarına götürdüklerini söyledi. İmren, "Öğrencilerimiz aileleriyle birlikte evlerinden alınarak ilimizin sosyal mekanları ve oyun salonlarında doyasıya eğlenerek güzel bir gün geçirdiler. Düzenlediğimiz sosyal kültürel faaliyetler kapsamında çocuklarımıza hayata dair güzelliklerin varlığını hissettirecek anlar yaşatmaya çalışıyoruz. Çocuklarımızın gönüllerince eğlendiklerini görmek ve buna vesile olmak, bizim için mutluluk vericidir" dedi.

Çocuklara ve ailelere yönelik bu tür etkinliklerin bundan sonra da devam edeceğini ifade eden İmren, bu kapsamda böyle bir etkinliğin hazırlanmasında emeği olan Gürpınar Toplum Sağlığı Merkezi personelleri ve Özel Kelebek Eğitim Merkezi çalışanlarına teşekkür etti.

Etkinliğe katılan aileler, çocukları ile birlikte çok güzel bir gün geçirdiklerini, en az çocukları kadar eğlendiklerini ifade ederek, bu aktivitelerin devam etmesini istediklerini söylediler.

(ATL-MSA-Y)



04.05.2017 15:46:46 TSI

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