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Kağızman'da terör örgütüne darbe



(Fotoğraflı)



Işık Çapanoğlu

KARS (İHA) - Kars'ın Kağızman İlçesi'nde PKK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda Kağızman kırsalında çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Uzun namlulu silahtan, patlayıcıya ve telsize kadar çok sayıda mühimmatın ele geçirildiği operasyonda terör örgütüne darbe vuruldu.

Kars İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Kağızman İlçesi kırsalında yürütülen yoğun operasyonlarda, Bölücü Terör Örgütü (BTÖ)'ye ait çok sayıda barınak ve sığınak tespit edilerek imha edildi.

Jandarma timlerinin arazi arama ve tarama çalışmalarında araziye gizlenmiş vaziyette 3 adet uzun namlulu silah, şarjör, el telsizleri, el bombası, araziye döşenmiş ve patlamaya hazır 2 adet El Yapımı Patlayıcı (EYP), 15 adet elektronik patlatma düzeneği, patlayıcı madde yapımında kullanılan 600 kilo amonyum nitrat, Pil, Akü, Tüp, Kablo ve 6 adet Radyo Frekans Alıcısı ele geçirildi.

Konuyla ilgili Kars Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Kars İl Jandarma Komutanlığı asli vazifesi olan tüm vatandaşlarımızın emniyet ve huzuru ile asayişin temin ve muhafazasını sağlamak için sorumluluk sahasında son BTÖ mensubu etkisiz hale getirilinceye kadar terörle mücadele faaliyetlerine kesintisiz olarak devam edecektir" denildi.

(IÇ-AA-Y)



04.05.2017 15:47:04 TSI

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