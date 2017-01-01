YEREL HABERLER / RİZE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Fırtınadan zarar gören evler, yaylacıları kara kara düşündürüyor

Fırtınadan zarar gören evler, yaylacıları kara kara düşündürüyor



(Fotoğraflı)



RİZE (İHA) - Doğu Karadeniz Bölgesi'nde geçtiğimiz günlerde meydana gelen fırtına sonucu zarar gören yayla evleri yaylacıları kara kara düşündürüyor.

Rize'nin İkizdere ilçesindeki Çağrankaya ve Demirkapı yaylarında fırtına sonucu yayla evlerinin çatıları uçtu. 2 bin rakımda bulunan Çağrankaya ve Demirkapı yaylarındaki evlerin çoğunda maddi hasar meydana gelirken, kardan dolayı kapalı olan yolların açılmasıyla hasarın büyüklüğü ortaya çıktı. Hasar tespiti için İstanbul'dan yaylaya gelen Demirkapı Köyü Yardımlaşma Derneği Başkanı Cafer Turanlı hasar gören evleri fotoğraflayıp tespit etti.

Benzer bir olayın 2015 Mart ayında da yaşandığını söyleyen Turanlı, "O zaman zarar gören köylülerimize maddi yardım için dernek olarak Rize Valiliğimize müracaat etmiştik ama yaylalar daimi ikamet olarak kullanılmadığından afetten yardım yapılamayacağını söylemişlerdi. Burada birçok evde kapı pencere ve çatılar tamamen uçmuş, gerçekten büyük maddi zarar var. Köydeki herkesin maddi durumu bir değil, aramızda çok mağdur insanlar var. Evlerini onaramayacak derecede parasız insanlarımız var. Bu insanlarımız evleri zarar gördüğü için çok mağdur durumda. Bu yaşanan normal bir fırtına değil gerçekten şiddetli bir afet. Çok şiddetli fırtına oldu" ifadelerini kullandı.

(OK-ÖS-Y)



04.05.2017 15:50:47 TSI

NNNN

