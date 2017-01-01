ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / AYDIN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Didim Belediye Meclisinin Mayıs ayı toplantısı yapıldı

04 Mayıs 2017 Perşembe, 15:42
Didim Belediye Meclisinin Mayıs ayı toplantısı yapıldı
Didim Belediye Meclisinin Mayıs ayı toplantısı yapıldı
- Gündemdeki 5 maddeden 4'ü komisyonlara havale edildi

(Fotoğraflı)

Hüseyin Çalışkan
AYDIN (İHA) - Didim Belediye Meclisinin Mayıs ayı toplantısı Belediye Başkanı A. Deniz Atabay başkanlığında yapıldı.
Belediye Meclis salonundaki toplantıya CHP'li Hatice Gençay, AK Partili Murat Parmaksız ile MHP'li Onur Çağlar mazeretli olarak katılmadı. Gündeme başlamadan önce CHP Meclis Üyesi ve Belediye Başkan yardımcısı Salih Bankoğlu ek gündem maddesi olarak meclise önerge sundu. Bazı meclis üyeleri ek maddeden bilgilerinin olmadığını dile getirip maddenin içeriğinin okunması isterken, maddeyle ilgili meclise bilgiler verildi. Ek gündem maddesinde çeşitli plan notu değişikliklerinin yer aldığı, Turizm alanları, Tatil köyleri ve serbest alanlardaki kat yüksekliği benzeri konuların kentin estetiğini ve siluetini bozmayacak şekilde yeniden düzenlenmesi olduğu konusunda bilgiler verildi. Maddenin okutulmasının ardından Meclis üyelerinin bazıları ek gündem maddesinin kendilerine geç ulaştığı için önerinin geri çekilmesi istedi, geri çekilmez ise red oyu vereceklerini erken açıklamasının ardından oylamaya geçildi. Ak Partili ve MHP li üyelerle birlikte DSP'li Mustafa Kıray ve CHP'li Meclis üyesi Hasan Yavuz'un red oyu vermesiyle, oy çokluğuyla öneri ek gündem olarak meclise alınmadı.
Ardından gündeme geçildi. Gündemin ilk maddesinde 2016 Mali yılına ait Kesin Hesabı ele alındı. Madde oy birliğiyle kabul edilirken, gündemde yer alan 2. ve 5. madde İmar Komisyonuna, 3. ve 4. madde ise Palan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi. Mayıs ayının ikinci birleşimi 5 Mayıs Cuma günü saat 10.30'da yapılmasına karar verildi.
(HÇ-MB-Y)

04.05.2017 15:51:14 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Başkan Alıcık, Tanrıdağ Türkçüler Derneğinin etkinliğe destek verdi
YEREL

BAŞKAN ALICIK, TANRIDAĞ TÜRKÇÜLER DERNEĞİNİN ETKİNLİĞE DESTEK VERDİ
17 suçtan aranan zanlı Didim'de yakalandı
YEREL

17 SUÇTAN ARANAN ZANLI DİDİM'DE YAKALANDI
Terör propagandası ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret iddiası
YEREL

TERÖR PROPAGANDASI VE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A HAKARET İDDİASI
Didim Esnaf Odası resmen hizmete açıldı
YEREL

DİDİM ESNAF ODASI RESMEN HİZMETE AÇILDI
Sosyal medyada terör örgütü propagandası yapan 2 kişi yakalandı
YEREL

SOSYAL MEDYADA TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI YAPAN 2 KİŞİ YAKALANDI
Söke Belediyesi'nden hatırlatma
YEREL

SÖKE BELEDİYESİ'NDEN HATIRLATMA
Kuşadası'nda bağlama resitali
YEREL

KUŞADASI'NDA BAĞLAMA RESİTALİ
Buharkent yağmur ve doluya teslim oldu
YEREL

BUHARKENT YAĞMUR VE DOLUYA TESLİM OLDU
Efeler hafta sonu eğlenceye doyacak
YEREL

EFELER HAFTA SONU EĞLENCEYE DOYACAK
Başkan Kale tesisleri hizmete açıyor
YEREL

BAŞKAN KALE TESİSLERİ HİZMETE AÇIYOR
Aydın'da kuyumcu soyan Kolombiyalılar İstanbul'da yakalandı
YEREL

AYDIN'DA KUYUMCU SOYAN KOLOMBİYALILAR İSTANBUL'DA YAKALANDI
Aydın'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL

AYDIN'DA TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI
Sude Kahveci başarılarıyla Nazilli'yi gururlandırdı
YEREL

SUDE KAHVECİ BAŞARILARIYLA NAZİLLİ'Yİ GURURLANDIRDI
Genç kalmanın sırrı Aydın dağlarında bulundu
YEREL

GENÇ KALMANIN SIRRI AYDIN DAĞLARINDA BULUNDU
Gaziantep kültürü Nazilli'de sergileniyor
YEREL

GAZİANTEP KÜLTÜRÜ NAZİLLİ'DE SERGİLENİYOR
Aydın Devlet Hastanesi MR Cihazına kavuştu
YEREL

AYDIN DEVLET HASTANESİ MR CİHAZINA KAVUŞTU
Germencik'te Türklük Bilinci sempozyomu yapıldı
YEREL

GERMENCİK'TE TÜRKLÜK BİLİNCİ SEMPOZYOMU YAPILDI
Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
YEREL

AYDIN TİCARET BORSASINDA GÜNLÜK OLUŞAN FİYATLAR
aracasu'ya dikkat çekmek için deriden Türkiye haritası yaptı
YEREL

ARACASU'YA DİKKAT ÇEKMEK İÇİN DERİDEN TÜRKİYE HARİTASI YAPTI
Belediyelerdeki sorumluluk ve yetki karmaşası halkı perişan etti
YEREL

BELEDİYELERDEKİ SORUMLULUK VE YETKİ KARMAŞASI HALKI PERİŞAN ETTİ
Spor turnuvaları ödül törenleri gerçekleşti
YEREL

SPOR TURNUVALARI ÖDÜL TÖRENLERİ GERÇEKLEŞTİ
Tekstil programı öğrencileri sektörü yerinde inceledi
YEREL

TEKSTİL PROGRAMI ÖĞRENCİLERİ SEKTÖRÜ YERİNDE İNCELEDİ
Aydın'ı temsil edecek kadın çiftçiler belirlendi
YEREL

AYDIN'I TEMSİL EDECEK KADIN ÇİFTÇİLER BELİRLENDİ
GÜNCELLEME - Evinde başından vurulmuş bulundu
YEREL

GÜNCELLEME - EVİNDE BAŞINDAN VURULMUŞ BULUNDU
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin yatak odası pozları
ŞİPŞAK

YATAK POZU SOSYAL MEDYAYI SALLADI

 1
  • 2 Birce makyajsız fotoğrafını paylaştı
  • 3 Ünlü oyuncu eridi bitti! İşte son hali...
  • 4 Savunmada 'MENTAP' hamlesi!