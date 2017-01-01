YEREL HABERLER / BALIKESİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Anadolu Motifleri sergisi açıldı

Anadolu Motifleri sergisi açıldı



(Fotoğraflı)



Otağ Fırıncıoğulları

BALIKESİR (İHA) - Altıeylül Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri tarafından 13. Yüzyıl Anadolu halı ve kilim desenlerinden oluşan "Anodolu Motifleri" sergisi Vali Rıza Akdemir Sergi Salonunda açıldı.

Eğitmen Yasemin Ergelen ve kursiyeleri tarafından hazırlanan 13. Yüzyıl Anadolu halı ve kilim desenlerinden oluşan "Anodolu Motifleri" sergisinin açılış kurdelesini Vali Yardımcısı İsmail Demirhan, Altıeylül Kaymakamı Oktay Kaya, Altıeylül Halk Eğitim Merkezi Müdürü Süreyya Eray kesti. Altıeylül Halk Eğitim Merkezi Müdürü Süreyya Eray yaptığı açılış konuşmasında "Altıeylül Halk Eğitim Merkezi olarak kültürel mirasımıza sahip çıkmanın, değerlerimizi gelecek nesillere aktarmanın en önemli görevlerimizden biri olduğuna inanıyoruz ve bu bilinçle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bugünde bu zengin kültürel mirasımızın yalnızca küçük bir bölümünü yansıtmaya çalıştık, sizlerle buluşturmaktanda büyük mutluluk duyuyoruz. İstedikki bu etkinliğimiz sayın valimiz Ersin Yazıcı'nın himayesinde yürütülen ilimizin tamamını büyük bir sinerji ile saran BENGİ Projesi kapsamında da değerlerimize bir dokunuş olsun. Anadolu toprakları çok eski tarihlerden bu yana zenginliğini adeta katmer katmer biriktirmiş, bize düşende sahib olduğumuz bu zenginliğin kıymetini bilip yaşatmak olmuştur" dedi.

Vali Ersin Yazıcı'nın eşi Hanife Yazıcı ise "Eskiyi yeniyle buluşturan, yeniyi neslimizi anlatan en doğru kişinin doğru yerde öğrettiği ve sergilediği eserleri göstermek fırsatını bize sunan öğretmenlerimize idarecilerimize çok teşekkür ediyorum. Balıkesir olarak kültürel anlamda zengin bir şehiriz, kültürümüze sahip çıkmamız ve gençlerimize öğretilmesini bizde vali beyde çok önemsiyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Balıkesir'de 2 gün süreyle sergilenen 41 eser 8 Mayıs tarihinde Yunus Emre Enstitüsünün işbirliği ile Kosova Priştina'da sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

(OF-



04.05.2017 15:52:31 TSI

NNNN

