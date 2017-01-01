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Tunceli belediyesine özel pul

04 Mayıs 2017 Perşembe, 15:43
Tunceli belediyesine özel pul
Tunceli belediyesine özel pul

(Fotoğraflı)

Ercan Topaç
TUNCELİ (İHA) - Tunceli Belediyesi'ne kentin tanıtımı ve posta hizmetlerinde kullanılmak üzere özel tasarlanmış pul basımı gerçekleştirildi.
Tunceli Belediyesi ile PTT arasında yapılan protokol kapsamında özel pul basımı yapıldı. Kentin tanıtımına katkı sağlaması hedeflenen pullar PTT Tunceli Başmüdürü Mevlüt Ayık ile İşletme Müdürü Birsen Tunç tarafından, Vali Yardımcısı ve Belediye Başkan Yardımcısı Vekili Hasan Çiçek'e teslim edildi.
Belediyenin posta hizmetlerinde kullanılmak üzere özel tasarlanmış ve Tunceli Belediyesi logolu posta pulunun önemli olduğunu belirten Çiçek," Belediye olarak gönderdiğimiz mektup, tebrik kartlarında bu pulları kullanacağız. Kentimizin tanıtımına da katkısı olacağını düşündüğümüz pulların basımında emeği geçen PTT yetkililerine teşekkür ediyorum"dedi.
(ET-HİV-Y

04.05.2017 15:52:45 TSI
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