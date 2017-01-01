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Başkan Altay, öğrencilerle bir araya geldi



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KONYA (İHA) - Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Eşrefoğlu İlkokulunda öğrencilerle bir araya geldi.

Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Eşrefoğlu İlkokulu 4. sınıf öğrencilerinden gelen davet üzerine öğrencilere yerel yönetimler ve belediyecilik çalışmalarını okulda anlattı. Başkan Altay ile yüz yüze görüşen öğrenciler belediye ve başkanlık çalışmaları ile ilgili cevabını merak ettikleri soruları Başkan Altay'a yöneltti. Ziyarette okul idarecileri ve öğretmenlerle de görüşen Başkan Altay, okulda yürütülen çalışma ve projeler hakkında okul idarecilerinden bilgi aldı. Öğrenciler tarafından hazırlanan "Çocuk ve Sanat" konulu sergiyi de ziyaret eden Altay, başarılı çalışmalarından dolayı öğrencileri tebrik etti.

Selçuklu Belediyesi'nin 622 bin nüfusu ile Konya'nın en büyük ilçesi olduğunu ifade eden Başkan Altay, belediye olarak birçok hizmet yapıyoruz. Temizlik, yeşil alan çalışmaları, parklar, yollar, spor salonları ve daha birçok hizmet belediyeler tarafından yapılıyor. Yine okullarınızda her ay bir değerin anlatıldığı Selçuklu Değerler Eğitimi Projesi de (SEDEP) belediyemiz tarafından yapılan önemli hizmetler arasında yer alıyor. Bütün bu çalışmaları sizlere daha güzel bir gelecek bırakmak için yapıyoruz" dedi.

Öğrencilere yaz tatilinde Selçuklu Belediyesi Yaz Spor Okulları'nda spor yapmaya davet eden Başkan Altay, "Spor okullarımızda 15 branşta sizlere eğitim veriyoruz. Sonrasında da okul boyunca devam edebilirsiniz. Sağlıklı yaşamın temeli spor. Sizlere her yaşta her zaman sporlu bir ömür diliyorum" diye konuştu.

(AH-Y)



04.05.2017 15:53:10 TSI

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