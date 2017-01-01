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U21'de Yeni Malatyaspor fırsat tepti



(Fotoğraflı)



Mehmet Türel

MALATYA (İHA) - U21 1. Ligi'nde zirve yarışı içinde olan Yeni Malatyaspor alt yapısı Bandırma'da fırsat tepti. En önemli rakibi Gaziantep Bş. Belediyespor'un puan kaybettiği haftada Bandırmaspor ile deplasmanda karşılaşan Yeni Malatyaspor U21 takımı rakibi ile 1-1 berabere kaldı.

Bandırmaspor - Yeni Malatyaspor U21 müsabakası Erdek 18 Eylül Stadı'nda oynandı. İpek Emiroğlu, Ceren Bensu Arslan, Melih Uslu, Kenan Yabalıoğlu hakem triosunun yönettiği maçın ilk yarısında ev sahibi takım penaltıdan bulduğu golle 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna ağırlığını koyan Yeni Malatyaspor U21 takımı 75. dakikada Furkan Savucu'nun güzel golüyle beraberliği yakaladı, skora denge geldi. 1-1



Kilidi içerideki bolu maçı çözecek

Şampiyonluk yolunda puanını 59'a yükselten Yeni Malatyaspor, liderlik yolunda çekişme halinde olduğu Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'un Elazığspor ile 2-2 berabere kaldığı haftada bu avantajı fırsata çeviremedi. Bir maç eksiğiyle 58 puanda olan Bolu'nun üstünde yer alan Yeni Malatyaspor U21 takımı pazartesi günü deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılarda alt yapı sorumlusu Murat Uçkun, "İyi futbolla 2 puanı bıraktığımız için üzgünüz. Bolu ile kendi sahamızda oynamanın avantajını iyi değerlendireceğiz. Adana'dan alacağımız bir galibiyet bize şampiyonluk kapısını açacaktır" dedi.

(MT-DG-S)



04.05.2017 15:56:28 TSI

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