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Eğitim Bir-Sen'in toplu sözleşme öncesi hazırladığı rapor açıklandı



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Eğitim Bir-Sen Adıyaman Şubesi tarafından alan çalışmaları ve istişare toplantıları sonucunda uzunca bir zamanda hazırlanan eğitim çalışanlarının sorunları ve çözüm önerileri raporundaki tespitler açıklandı.

Eğitim Bir- Sen ve Memur Sen Adıyaman Şube Başkanı Ali Deniz, rapor ile bilgi vererek, raporun uzun süren bir emek ve gayretin ürünü olduğunu ifada etti.

Deniz, rapordaki en önemli tarafının ise sahadan derlenen ve sorunu birebir yaşayan çalışanlarla yüz yüze yapılan görüşme ve istişareler neticesinde oluşturulması olduğunu söyledi. Daha öncede benzer bir raporun oluşturularak ilgili makamlara bir kitapçık halinde sunulduğunu belirten Başkan Deniz, bu gayretin neticesinde bazı sorunların bertaraf edildiğini ifade etti. Bugün açıkladıkları raporun da dikkate alınarak çalışanların lehine olumlu kazanımlar elde edileceğine inandığını ifade eden Deniz, rapordaki tespitleri tek açıkladı.

Tespitlerin Ağustos ayında yapılacak toplu sözleşme masasına taşınacağını söyleyen Başkan Deniz, "Sorunları çözülmüş, iş huzurunu yakalamış çalışanların daha verimli bir performansla daha nitelikli bir gelecek hazırlayacağı şüphesizdir. Sendika olarak, çabamız, gayemiz, bunun gerçekleşmesini sağlamaktır. Bu çalışmamızın, geleceğimizi yetiştiren eğitim çalışanlarının sorunlarının çözümüne katkıda bulunacağını düşünüyor, sorunların çözümünün takipçisi olacağımızın bilinmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.

(CK-SD-Y)



04.05.2017 15:56:46 TSI

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