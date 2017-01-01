Osmaneli'de anaokulu öğrencilerine trafik kuralları semineri verildi
(Fotoğraflı)
Zuhal Zengin
BİLECİK (İHA) - Trafik Haftası nedeniyle Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ve Osmaneli Anaokulu işbirliğinde miniklere 'Trafik Kuralları' semineri verildi.
Osmaneli Anaokulu bahçesinde düzenlenen seminerde görevli olan Trafik Tescil ve Denetleme Büro Polisi Memuru Deniz Soylu, çocuklarla bir araya gelerek bilgilendirmelerde bulundu. Çocuklara trafik kurallarını bir kez daha anımsatan Soylu, karşıdan karşıya geçişler, gece yürüyüşleri, ışıklı işaret cihazları, emniyet kemeri, bisiklet ve ilk yardım ile okul servis araçlarında uyulması gereken kurallar hakkında bilgiler verildi. Öğrencilere ayrıca trafik kurallarının önemi hakkında yayaların dikkat etmesi gereken hususlarla ilgili bilgiler de verildi. Trafik lambalarına uyulması konusunda çocukların velilerini uyarmalarını isteyen polis memuru Soylu, bu konuda çocuklarla sohbet etti.
Eğitim semineri, sunumlarla devam ederken, öğrencilere polis arabaları tanıtıldı. Ardından soru-cevap bölümü ile program sona erdi.
Osmaneli Anaokulu Müdürü Aynur Kurt, Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği'ne verdikleri bu seminer için teşekkür ederek, "Öğrencilerimiz polis memurlarımız ile bir arada olmaktan çok mutlu oldular. Düzenlediğimiz bu seminerle okul öncesi eğitimde verilen trafik kurallarının önemini bir kez daha vurgulamış olduk" dedi.
(ZZ-MSY)
04.05.2017 15:58:09 TSI
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