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Ödül alan Hukuk Fakültesi öğrencileri Rektör Gündoğan'ı ziyaret etti



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ESKİŞEHİR (İHA) - İstanbul Tahkim Merkezi'nin düzenlediği ve 42 üniversiteden hukuk fakültesi öğrencilerinin katıldığı "Tahkim Avukatlığı Farazi Dava Yarışması"nda Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi pek çok üniversiteyi geride bırakarak 3'üncülük ödülünü kazandı. Dereceye giren öğrenciler ve danışman öğretim elemanları Rektör Prof. Dr. Naci Gündoğan'ı makamında ziyaret etti.

Rektörlük ofisinde gerçekleşen ziyarette; öğrencilere danışmanlık yapan Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ufuk Aydın, Öğretim Elemanları Yrd. Doç. Dr. Mesut Aygün ve Arş. Gör. Ali Önal ile hukuk fakültesi öğrencileri yer aldı. Hukuk Fakültesi öğrencilerinin geçen yıl da buna benzer bir yarışmada derece aldıklarını söyleyen Rektör Prof. Dr. Naci Gündoğan şunları aktardı: "Öğrencilerimiz bu yıl da 50'ye yakın hukuk

fakültesinin yer aldığı yarışmada ilk üçe girmeyi başardılar. Öncelikle bizim için önemli olan öğrencilerimizin başarılarından ziyade, birlikte bir çalışma gerçekleştirmiş olmaları. Zaten grup çalışmasıyla bir birliktelik yakalandığı zaman başarı da beraberinde geliyor. Diğer fakültelerimizde elde edilen başarılara ek olarak Hukuk Fakültesi öğrencilerimiz de başarılı çalışmalarda yer alıyor. Umarım bu başarı diğer öğrencilerimize de örnek olur ve onlar da bu tür yarışmalarda yer alıp derece alabilirler" dedi.

"Öğrencilerimizi gerek yurt içinde gerekse yurt dışında düzenlenen önemli ve prestijli yarışmalara katılmaları için sürekli teşvik ediyoruz" diyen Rektör Gündoğan, "Tüm öğrencilerimize tebriklerimi sunuyor ve onların bu noktada ciddi bir tecrübe kazandıklarını da düşünüyorum. Çünkü üniversitede bulunmak sadece derslere ve sınava girmek ya da yüksek not almak değildir. Bunun yanında aynı zamanda düzenlenen etkinliklerle tecrübe kazanıp hayata hazırlanmaktır." şeklinde konuştu.

"Öğrencilerimiz dört buçuk aylık bir çalışmanın ardından bu başarıyı elde ettiler"

Yarışmayla ilgili görüşlerini dile getiren Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ufuk Aydın ise "Danışman hocalarımız ve öğrencilerimiz dört buçuk aylık bir çalışmanın ardından İstanbul'a gittiler, bizim için çok önemli ve değerli olan bu başarıyı elde ettiler. Öğrencilerimizin başarılarından dolayı çok mutluyuz" diye konuştu.

(MSY-



04.05.2017 15:58:21 TSI

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