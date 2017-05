YEREL HABERLER / BİTLİS HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Bitlis'in damak tadı ve bastonu Oskar ödülüne layık görüldü

Bitlis'in damak tadı ve bastonu Oskar ödülüne layık görüldü



(Fotoğraflı)



Hakan Okay

BİTLİS (İHA) - Yaşama Dokunanlar Platformu tarafından organize edilen 2017 Yılı Kültür Ürünleri Oskar Yarışmasında Bitlis'in balı, reçeli, bastonu ve peyniri ödül aldı.

Yurt genelinden toplamda 320 ürünün yarıştığı 2017 Yılı Kültür Ürünleri Oskar Yarışmasında büyük bir başarı elde eden Bitlis, karakovan balı, ceviz reçeli, tulum peyniri, Selçuklu baston ve el yapımı bastonlar olmak üzere 5 ayrı kategoride Oskar ödülüne layık görüldü. Ödüllerini aldıktan sonra kente dönen ödül sahiplerini Tatvan Ticaret ve Sanayi Odasında (TATSO) ağırlayarak tebriklerini ileten TATSO Başkanı Bilal Dağdağan, elde edilen başarının önemine vurgu yaptı.

Bitlis'in 5 ayrı ürününün ödül almasının son derece büyük bir başarı olduğuna vurgu yapan Dağdağan, "Yüzlerce ürün arasından sıyrılarak elde edilen başarı gerçekten çok büyük ve gurur verici bir başarıdır. Bizlere balı, reçeli, bastonu ve peyniri ile bu gururu yaşatan tüm girişimcilerimizi tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyoruz. Gerçekten bölgemiz doğal ürünleri ile her zaman adından söz ettirmiştir. Bunun bir sonucu olarak da Yaşama Dokunanlar Platformu tarafından organize edilen 2017 Yılı Kültür Ürünleri Oskar Yarışmasında karakovan balımız, ceviz reçelimiz, tulum peynirimiz, Selçuklu baston ve el yapımı bastonlarımız ödüle layık görüldü. İnşallah girişimcilerimizin bu başarısı artarak devam edecektir. Bizlerde bu konuda her zaman girişimcilerimizin yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Ben bu vesile ile bir kez daha bizlere bu gururu yaşatan girişimcilerimize teşekkür ediyor ve başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu.

Oskar ödülü alan girişimciler ise, ilgi ve alakalarından ötürü TATSO Başkanı Dağdağan'a teşekkürlerini ilettiler.

(HO-MSA-Y)



04.05.2017 15:58:34 TSI

NNNN