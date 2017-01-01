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Bitlis'in damak tadı ve bastonu Oskar ödülüne layık görüldü

04 Mayıs 2017 Perşembe, 15:50
Bitlis'in damak tadı ve bastonu Oskar ödülüne layık görüldü
Bitlis'in damak tadı ve bastonu Oskar ödülüne layık görüldü

(Fotoğraflı)

Hakan Okay
BİTLİS (İHA) - Yaşama Dokunanlar Platformu tarafından organize edilen 2017 Yılı Kültür Ürünleri Oskar Yarışmasında Bitlis'in balı, reçeli, bastonu ve peyniri ödül aldı.
Yurt genelinden toplamda 320 ürünün yarıştığı 2017 Yılı Kültür Ürünleri Oskar Yarışmasında büyük bir başarı elde eden Bitlis, karakovan balı, ceviz reçeli, tulum peyniri, Selçuklu baston ve el yapımı bastonlar olmak üzere 5 ayrı kategoride Oskar ödülüne layık görüldü. Ödüllerini aldıktan sonra kente dönen ödül sahiplerini Tatvan Ticaret ve Sanayi Odasında (TATSO) ağırlayarak tebriklerini ileten TATSO Başkanı Bilal Dağdağan, elde edilen başarının önemine vurgu yaptı.
Bitlis'in 5 ayrı ürününün ödül almasının son derece büyük bir başarı olduğuna vurgu yapan Dağdağan, "Yüzlerce ürün arasından sıyrılarak elde edilen başarı gerçekten çok büyük ve gurur verici bir başarıdır. Bizlere balı, reçeli, bastonu ve peyniri ile bu gururu yaşatan tüm girişimcilerimizi tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyoruz. Gerçekten bölgemiz doğal ürünleri ile her zaman adından söz ettirmiştir. Bunun bir sonucu olarak da Yaşama Dokunanlar Platformu tarafından organize edilen 2017 Yılı Kültür Ürünleri Oskar Yarışmasında karakovan balımız, ceviz reçelimiz, tulum peynirimiz, Selçuklu baston ve el yapımı bastonlarımız ödüle layık görüldü. İnşallah girişimcilerimizin bu başarısı artarak devam edecektir. Bizlerde bu konuda her zaman girişimcilerimizin yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Ben bu vesile ile bir kez daha bizlere bu gururu yaşatan girişimcilerimize teşekkür ediyor ve başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu.
Oskar ödülü alan girişimciler ise, ilgi ve alakalarından ötürü TATSO Başkanı Dağdağan'a teşekkürlerini ilettiler.
(HO-MSA-Y)

04.05.2017 15:58:34 TSI
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