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Gölbaşı'nda Turizm haftası kutlamaları



(Fotoğraflı)



Kürşat Aktaş

ADIYAMAN (İHA)- Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Turizm Haftası, Gölbaşı METEM ve Gölbaşı Meslek Yüksek Okulu tarafından ortaklaşa hazırlanan program ile kutlandı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan programda, Gölbaşı Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Arif Yıldız, Türkiye'nin turizm potansiyeli hakkında genel bilgiler verdi. Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir ise, yaptığı konuşmada turizmin ülke ekonomisine katkısından bahsederek, turizmin gelişmesi için vatandaşın da üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerektiğini kaydetti. Öğrencilerin hazırladığı şiirlerin okunması, turizm ile ilgili slayt gösterisi, müzik dinletisi ve halk oyunları gösterisinin ardından çiğ köfte ikramı ile program sona erdi. Düzenlenen programa Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, Cumhuriyet Savcısı Mustafa Sarıgül, Hakim Merve Uzun, Hakim Latife Öztürk, Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir, İlçe Müftüsü Selami Sayın, Mal Müdürü Safiye Asuman Kara, Gölbaşı Sosyal Hizmet Müdür Arif Özdemir, Şube Müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

(CK-SD-Y)



04.05.2017 15:59:25 TSI

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