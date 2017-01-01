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Mahalle muhtarlarından ekmek zammına tepki



(Fotoğraflı)



Hüseyin Türkoğlu

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Kahta İlçesinde ekmek fiyatına yapılan yüzde 30'luk zamma mahalle muhtarları tepki gösterdi.b

Kısa bir süre önce Kahta ilçesinde yaklaşık yüzde 30'luk ekmek zammına tepki gösteren vatandaşlara mahalle muhtarları da destek verdi. Kahta Muhtarlar Derneğinde bir araya gelen 18 mahalle muhtarı düzenledikleri basın toplantısında yeni zam ile dar gelirli ailelerin sıkıntıya düşeceğini ifade etti. muhtarlar adına konuşan Kahta Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Sait Çetinkaya, fırıncılar tarafından yapılan zammın kabul edilebilecek bir seviyede olmadığını ifade etti. Zammın geri çekilmesini isteyen Çetinkaya, "Bu yüksek zammını kabul etmiyoruz. Arkadaşlarımla konuyu istişare ettik. Yüzde otuz zam çok yüksek. Bu zammı en az yarıya indirmelerini bekliyoruz. Fakir, fukara sıcak ekmeğe hasret bırakmaya kimsenin hakkı yok. Öte yandan fırınlarımız hijyen kurallarına uymuyor. Bazı fırınlarımızda fırıncılık ve hijyen konusunda eğitilmemiş çocuk yaşta elemanlar çalıştırılıyor. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının yasaklanmasına rağmen fırıncılarımız ekmekleri hala gazete kağıtlarına sarıyor. Matbaa mürekkebi ekmeğe bulaşıyor. O zehirli ekmeği çocuklarımızla birlikte yiyoruz. Ekmek zammının yeniden düzenlenmesi ve fırınlarımızın yetkili makamlar tarafından denetlenmesini istiyoruz" şeklinde konuştu.

(HT-SD-Y)



04.05.2017 16:01:44 TSI

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