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Çalış Bot sezona merhaba dedi

04 Mayıs 2017 Perşembe, 15:53
Çalış Bot sezona merhaba dedi
Çalış Bot sezona merhaba dedi

(Fotoğraflı)

Murat Yalçın
MUĞLA (İHA) - Fethiye-Çalış arası tekneler ile 30 yıldır yolcu taşıyan Çalış Bot Kooperatifi turizm sezonuna merhaba dedi.
Çalış Bot Kooperatifinin düzenlemiş olduğu geleneksel sezon açılış yemeğine yoğun katılım oldu. Çalış Bot Kooperatifi yönetim kurulu başkanı Veli Tuğsat konuşmasında "30 yıldır teknelerle Fethiye  Çalış arası yolcu taşıyoruz. Her sezon başı geleneksel hale getirdiğimiz sezon açılış yemeğini düzenlemekteyiz. Yemeğimize katılan herkese çok teşekkür ediyorum. Yeni turizm sezonu Fethiye'mize ve ülkemize hayırlı ve uğurlu olsun. İnşallah iyi ve bereketli bir sezon olur" dedi.

Çalış Bot Kooperatifi iskelesinde düzenlenen geleneksel sezon açılışı yemeğine yoğun ilgi oldu. Yer bulamayanlar teknelerde ağırlandılar. Çalış Bot Kooperatifinin sezon açılış etkinliğine; Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı, Fethiye İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Yapalıal, DTO Fethiye şubesi meclis başkanı Murat Öner ve denizciler, Ak parti Fethiye ilçe başkanı Kadir Sarıhan ve yönetim kurulu üyeleri, Fethiye Liman görevlileri, turizmciler, esnaflar ve yöre halkı katıldılar.

Çalış Bot Kooperatifinin düzenlemiş olduğu geleneksel sezon açılış etkinliğine katılan Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı yapmış olduğu açıklamada "Bu gün 1 Mayıs İşçilerin bayramı. Bahar bayramı diye süslüyorlar ama bugün işçilerin ve emeği ile çalışanların bayramı olmakta. Gerçekten bedenen, kafaca ekmeği ve rızkı için çalışan emekçilerin işçi bayramını canı gönülden kutluyorum. Tabi Mayıs ayı geldi; Hıdrellez ve bahar geldi ve yeni bir umut var. İnşallah bu sezonun turizm sektörüne, ilçemize, deniz sektörüne bereket getirmesini temenni ediyorum. Çalış bot 18 yıllık belediye başkanlığı tecrübemle bizim için ayrı bir yeri var. Çalış Bot bize en ufak bir sıkıntı getirmedi. Gerçekten sağlamış olduğu disiplinle, kendi işinde barış, kardeşlik ve paylaşımla, dışarıya en ufak bir sıkıntı yansıtmadan çalışan; Özellikle Çalış bölgesinde turizmin gelişmesini sağlayan, her sene teknelerini yenileyen, tavır ve davranışlarını düzelten örnek bir kooperatif olmaktadır. Çalış Botu kutluyorum. Allah kaza ve bela vermesin; sezonları hayırlı, uğurlu ve bereketli olsun" dedi. Fethiyelilere gözümüz aydın Fethiyespor kümede kaldı, düşmedik diyen Başkan Saatcı "Üst kimliğimiz olan Fethiyespor kümede kaldı. Küme düşmedik. Gözümüz aydın. Allah'tan bir duam var. Allahu Teala bize bir daha son maçta küme düşme duyguları yaşatmasın" dedi.

Çalış Bot Kooperatifinin düzenlemiş olduğu geleneksel sezon açılış yemeğine katılan Ak parti Fethiye ilçe başkanı Kadir Sarıhan'da konuşmasında; "Turizm sezonumuz açıldı. Turizmcilerimiz tüm hazırlıkları yaptılar ve sezonu açtılar. Çalış Bot kooperatifi olmak üzere tüm turizmcilerin sezonları hayırlı, uğurlu ve bereketli olsun" dedi.
DTO Fethiye şubesi meclis başkanı Murat Öner'de konuşmasında; tüm denizcilerin, turizmcilerin ve ülkemizin turizm sezonunun hayırlı, bereketli ve uğurlu olmasını dilerim" dedi.
(MY-MB-Y)

04.05.2017 16:02:06 TSI
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