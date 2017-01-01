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Mersin'de iş dünyasına dijital fırsatlar anlatıldı

04 Mayıs 2017 Perşembe, 15:54
Mersin'de iş dünyasına dijital fırsatlar anlatıldı
Mersin'de iş dünyasına dijital fırsatlar anlatıldı

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - Mersin iş dünyasına, günümüzün dijitalleşen ticari trendlerine uyum sağlanmalarına yardımcı olmak, satış ve pazarlama faaliyetlerinde dijital fırsatlardan daha fazla yararlanmalarına olanak tanımak adına dijital fırsatlar anlatıldı.
Mersin iş dünyasının satışlarını artırmak ve yeni pazarlara açılmalarına katkı sağlamak adına şirketlerin yakalaması gereken dijital fırsatların ele alındığı 1. Mersin Dijital Zirvesi düzenlendi. Google Partners Türkiye ve Dokuzderece Reklam Ajansı tarafından Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) desteğiyle düzenlenen zirvede, Google Partners Türkiye'den Özgür Deniz Aydın, 'Türkiye'de Dijitale Bakış ve Tüketici Davranışları' konulu sunum gerçekleştirdi.
Aydın, katılımcılara online tüketici davranışlarını ve perakende için Google Partners Türkiye'nin sunduğu imkanları anlattı. Satış ve pazarlamada dijital mecranın doğru kullanılması halinde büyük verim sağlanabileceğine dikkat çeken Aydın, "Hangi günlerde hangi saatlerde reklam yapabileceğinizi bu platformda sınırlayabilirsiniz. Bütçenizi ayarlayıp reklam saatlerini, tarihlerini değiştirebilir böylece yaptığınız tanıtım faaliyetinden daha çok verim elde edebilirsiniz. Bu noktada dijital platform esnek bir yapı sağlıyor. Her şey sizin kontrolünüzde. Para günlük bütçelerle ve tıklamalar oldukça harcanıyor. İşinizin iyi gittiği durumda gaza basabilir, istemezseniz kampanyanızı durdurabilirsiniz. Anında geri dönüşler alıyorsunuz ve bu geri dönüşlere göre kampanyanızı şekillendirebilirsiniz. Her şey sizin kontrolünüzde" dedi.
Artık hemen herkesin mobil yaşadığını, bir kişinin günde çeşitli sebeplerle ortalama 150 kez telefonuna baktığını kaydeden Aydın, "Akıllı telefon kullanıcılarının yüzde 88'i, bir işi yaparken tavsiye için telefonlarına başvuruyor. 25 yaş altındaki kullanıcıların yüzde 79'u youtube videolar ile her şeyi öğrendiğini düşünüyor. 35 yaş altındaki kişilerin yüzde 80'i merak ettikleri her konuda bir youtube videosu bulabileceğini düşünüyor. Bu nedenle reklam mecranızı genişletmelisiniz" ifadelerini kullandı.
'E-ticaret'in giderek yaygınlaştığına da değinen Aydın, geçmişte insanların internetten araştırma yapıp ardından mağazadan görerek alışverişi tercih ettiğini hatırlatıp, günümüzde ise bu şeklin değişip önce mağazadan ürüne bakıp ardından en uygun fiyatla nereden alabileceğini internetten araştırmaya başladığını söyledi. İnternetten satışların artması nedeniyle işletmelerin artık tanıtım yaparken doğru kişiye, doğru zamanda doğru mesajla ulaşma formülünü takip ettiğini vurgulayan Aydın, hedef müşteriye, izledikleri videolar sırasında, okudukları haberlerle, sosyal medya gibi mikro alanlarda ulaşmanın önemli sonuçlar getirebildiğini söyledi.
"Doğru müşteriye doğru zamanda ulaşın"
Dokuz Derece Reklam Ajansı'ndan Oğuz Mustafa Hadra ise sunumunda 'Google ile işinizi internette nasıl büyütürsünüz?' sorusuna yanıt verdi. Tüm kullanıcıların internette dolaşırken geride ayak izi bıraktıklarını anlatan Hadra, bu ayak izlerinin pazarlama noktasında doğru hedeflemelerin yapılmasına katkı sağladığını belirtti. İnternette görülen her 3 reklamdan birinin google reklam ağı üzerinden geldiğini anlatan Hadra, 1 milyondan fazla işletmenin Google Adwords'ten yararlandığını bildirdi. Dijital pazarlamanın doğru müşteriye doğru zamanda ulaşımı sağladığına dikkat çeken Hadra, "Dijital ortamın en büyük avantajlarından birisi de kesin ölçülebilirlik sağlaması. Haftalık, aylık, yıllık detaylı rapor alabilirsiniz. Böylece harcadığınız bütçenin hangi alanlarda hangi birim maliyetle yapıldığını ve ne kadar tıklanıp sonuç alındığını görebilirsiniz. İnternet dışı mecralarda bire bir sonuç görmek mümkün değil. Düşük birim maliyetlerle reklam yapabilirsiniz. Demografik bilgilere, cinsiyete, kullanıcının ilgi alanına göre, ilgilendikleri sektörlere göre hedefleme yaparak nokta atışı reklam gerçekleştirebilirsiniz. Dijital pazarlama ile yaptığınız reklama hızlı geri dönüş alabilirsiniz. 7 gün 24 saat reklam görünürlüğünüz olur. Bir reklamı telefon, tablet, bilgisayar gibi birçok farklı mecradan gösterebilirsiniz. Bu da verimliliğinizi artırır" diye konuştu.
Toplantıda, yine Dokuz Derece Reklam Ajansından Emre Bozkurt, 'Dijitalde Hangi Tasarımların Firmalara Kazandıracağı' konusunda bilgi aktarırken, Hacettepe Üniversitesi Öğretim Görevlisi Ömer Karapınar, 'Dijital Markalaşma ve Online İtibar Yönetimi' konularına değindi.
Organizasyon, Ford Başer Otomotiv Pazarlama ve İş Geliştirme Müdürü Evrim Demirkan, Dia Center Pazarlama Müdürü Melek Öztürk ve KöylüBazaarı.com Kurucusu Yasin Keleş'in tecrübe paylaşımı ve başarı hikayelerini anlatmasıyla sona erdi.
(HSK-Y)

04.05.2017 16:03:12 TSI
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