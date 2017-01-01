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Üniversite öğrencilerine yangın eğitimi



(Fotoğraflı)



Mehmet Ali Dağ

KİLİS (İHA) - Kilis Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından 7 Aralık Üniversitesi öğrencilerini yangın eğitimi verildi.

İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından 7 Aralık Üniversitesi İş Güvenliği ve Sağlığı bölümü öğrencilerine uygulamalı yangın eğitimi verildi. Eğitim hakkında bilgi veren İtfaiye Müdürü Niyazi Budak, kurum kuruluş ve okullarda yangın eğitimi vermeyi sürdürdüklerini ifade ederek, " itfaiyemiz yardım bekleyen vatandaşlarımız için 7/24 görevinin başında hazır bekliyor. İtfaiye Ekiplerimiz meslek yaşamları boyunca sürekli eğitim ve tatbikat yapar her zaman kötü olaylara karşı hazır oldukları kadar halkında yangın gibi durumlarda nasıl hareket etmesi gerektiği hakkında bilgi verir. Biliyoruz ki yeri geldiğinde küçük bir doğru bilgi, Kaza yaşanmadan alınmış bir eğitim hayat kurtarır. Bu amaçla İtfaiye Müdürlüğümüz ve Ekiplerimizle birlikte ilis 7 Aralık Üniversitesi İş Güvenliği ve Sağlığı bölümü öğrencilerine yangın eğitimi verildik" dedi.

(MAD-SD-Y)



04.05.2017 16:05:00 TSI

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