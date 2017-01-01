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FÜ sporcularından 3 dalda 7 altın madalya

04 Mayıs 2017 Perşembe, 15:59
FÜ sporcularından 3 dalda 7 altın madalya
FÜ sporcularından 3 dalda 7 altın madalya

(Fotoğraflı)

Kamil Can Kılıç
ELAZIĞ (İHA) - Fırat Üniversitesi (FÜ) sporcuları 3 dalda 7 altın madalya kazandı.
Türkiye Üniversitelerarası Şampiyonada 3 dalda 7 altın, 8 gümüş ve 27 bronz madalya kazanan FÜ sporcuları, Rektör Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ'ı ziyaret ederek kupaları takdim etti. Düzenlenen şampiyonada FÜ Muay Thai takımı 4 altın, 4 gümüş ve 9 bronz, Kick Boks takımı 2 altın, 4 gümüş, 12 bronz ve Bilek Güreşi takımı ise 1 altın ve 6 bronz madalya kazandı.
FÜ sporcu ve takımlarının önemli başarılara imza attıklarını belirten Rektör Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, kazanılan başarıların üniversitenin tanıtımı noktasında önemli olduğunu söyledi.
Ziyarette sporcuların yanı sıra Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Sadettin Tanyıldızı, Prof. Dr. Halil Hasar, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cengiz Arslan, takım koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Mustafa Karadağ, takım antrenörü Abluhaya Alan ve öğretim üyesi Doç. Dr. Yüksel Savucu'da yer aldı.
(CK-HİV-Y)

04.05.2017 16:07:33 TSI
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