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Minikler, Mini Clup'ta doyasıya eğlenecek



(Fotoğraflı)



SAMSUN (İHA) - Birbirinden eğlenceli oyunlar, yarışmalar, aktiviteler ve sürpriz hediyelerle dolu "Mini Club" etkinliğinde, Mayıs ayı boyunca çocuklar her cumartesi-pazar günü birbirinden eğlenceli sanat faaliyetleri gerçekleştirecek.

Yeşilyurt AVM Mini Club miniklere keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor. Mayıs ayında Yeşilyurt AVM' ye gelen çocuklar her Cumartesi ve Pazar günü 14.00-18.00 saatleri arasında tamamen ücretsiz olan ve bütün malzemelerini Yeşilyurt AVM'nin karşılayacağı, birbirinden eğlenceli etkinlikler hazırlayacak. Çocuklar ile birlikte hayvanlar alemini keşfe çıkarak birbirinden eğlenceli hayvan maskeleri, kalıpları ve hayvan figürlü objeler tasarlayacak. Ayrıca en sevdikleri kahramanın maskesini bu atölyede yapmanın keyfine varacak. Biraz keçe, biraz karton ve daha çeşit çeşit malzeme ile olmak istedikleri kahramanı olacak. Mayıs boyunca gerçekleşecek bu etkinlikte çocuklar hem hayvanlar alemini yakından tanıma fırsatı bulacak hem de el ve motor becerilerini geliştirip, hayal sınırlarını keşfetme fırsatı bulacaklar.

28 Mayıs Pazar günü; Mini Club'ta geleneksel bir şölene dönüşen, Mayıs ayında doğan çocuklar için hazırlanan doğum günü partisi düzenlenecek. Bir yandan doğum günü pastalarının mumlarını beraber üfleme fırsatı bulacak olan çocuklar bir yandan da palyaço ile doyasıya eğlenecekler.

(KA-SLH-Y)



04.05.2017 16:08:44 TSI

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