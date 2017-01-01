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Tuşba'da 2. Umre Ödüllü Kitap Okuma Yarışması



(Fotoğraflı)



Atilla İdiz

VAN (İHA) - Van'ın Tuşba Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile SİMDER'in ortaklaşa düzenlediği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün desteklediği 2. Umre Ödüllü Kitap Okuma Yarışması yapıldı.

Tuşba ilçesinin tüm ortaöğretimleri ile Edremit ve İpekyolu ilçelerindeki imam hatip Anadolu liselerinin katıldığı sınav; 3 ilçede, 27 okulda ve 35 görevli personel eşliğinde gerçekleşti. 27 okuldan toplam 9 bin öğrencinin katıldığı yarışmanın ödül töreninin ise 17 Mayıs günü yapılacağı belirtildi. Yarışma öncesinde bir açıklamada bulunan Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe, 'eğitime tam destek' sloganıyla çıktıkları yolda amaçlarının öğrencilerin akademik başarılarını arttırmak ve onlara okuma alışkanlığını kazandırmak olduğunu söyledi. Özgökçe, "Bu yıl 2. Umre Ödüllü Kitap Okuma Yarışmasını sizlerle beraber başlatıyoruz. Yarışma sonunda sizleri Umre'ye, İstanbul'a ve ülkemizin birçok yerine göndereceğiz. Bizim bunları yapmaktaki amacımız, sizlerin akademik başarılarınız artırmaktır" dedi.

Eğitimin milli eğitim müfredatı içerisinde sınırlı kalmadığını ifade eden Özgökçe, "Tuşba Belediyesi olarak bizler her daim hizmetinizdeyiz. Yeter ki siz başarı yolunda ilerlemeye devam edin. Çünkü sizler bizim geleceğimizsiniz. Biz sizlerin gözlerindeki o ışıltıyı, parıltıyı gördükçe geleceğimize daha fazla güveniyoruz" ifadelerini kullandı.

Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Ceylani ise, Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe ve ekibine eğitime verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Yapılan konuşmaların ardından öğrenciler sınava tabi tutuldu.

(ATL-MSA-Y)



04.05.2017 16:08:58 TSI

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