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Niğde'de 5 polis hakim karşısına çıktı

04 Mayıs 2017 Perşembe, 16:02
Niğde'de 5 polis hakim karşısına çıktı

NİĞDE (İHA) - Niğde'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında dava açılan 5 tutuklu sanığın yargılanmasına başlandı.
Niğde 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanıklar Mehmet D. Talip K. Hasan B. Bilal K. Durmuş Y. ve avukatları hazır bulundu. Kimlik tespitinin ardından "Silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye üye olmak" suçlamasıyla yargılanan sanıkların ifadeleri alındı. Sanıklar üzerine atılan suçları reddederek tahliyelerini talep etti.
Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Mehmet D. Talip K. Hasan B. Bilal K. Durmuş Y. nin tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, dosyalardaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.
(YE-AÖ-Y)

04.05.2017 16:11:28 TSI
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