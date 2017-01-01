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Nevşehir'de U-19 Grup maçları başladı

04 Mayıs 2017 Perşembe, 16:02
Nevşehir'de U-19 Grup maçları başladı
Nevşehir'de U-19 Grup maçları başladı

(Fotoğraflı)

Baki Şenal
NEVŞEHİR (İHA) - Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye şampiyonası U-19 birinci kademe grup maçları Avanos ilçesinde başladı.
TFF tarafından düzenlenen U-19 Türkiye şampiyonası birinci kademe maçları 6 takımın katılımı ile Avanos ilçesinde başladı. İki gruptan oluşan birinci kademe maçları sonrasında Niğde Belediyespor, Kırıkkale Mühimmatspor, Yozgat 1959, Kayseri Şekerspor, Aksaray Eğitim Gençlikspor, Konya Çatalhöyük Çumra Belediyespor takımları bir üst gruba çıkabilmek için mücadele edecek.
6 Mayıs Cumartesi günü oynanacak olan final müsabakası sonrasında ise ilk sırayı alan takım Türkiye şampiyonasında bir üst tura çıkma hakkını elde edecek.
(COŞ-AÖ-Y)

04.05.2017 16:11:58 TSI
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