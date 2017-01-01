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Edirne Belediye Meclisi, 2016 Bütçe Kesim Hesabını görüştü

04 Mayıs 2017 Perşembe, 16:06
Edirne Belediye Meclisi, 2016 Bütçe Kesim Hesabını görüştü
Edirne Belediye Meclisi, 2016 Bütçe Kesim Hesabını görüştü

(Fotoğraflı)

Koray Ustabaşı
EDİRNE (İHA) - Edirne Belediye Meclisi'nin Mayıs Ayı Olağan Toplantısı'nın 2'nci birleşiminde, Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanan 2016 yılı Bütçe Kesin Hesabı oy birliğiyle kabul edildi.
Edirne Belediye Meclisi'nin Mayıs Ayı Olağan Toplantısı'nın 2'nci birleşimi, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın başkanlığında Edirne Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. 2016 yılı Bütçe Kesin Hebasının görüşüldüğü toplantıda 3 Mayıs 2017 tarihinde Mali Hizmetler Müdürlüğünde toplanan Bütçe Komisyonunun aldığı kararlar okundu. Oylama öncesinde söz alan CHP, AK Parti ve MHP Grubu üyeleri, Bütçe Komisyon Üyelerine hazırladıkları rapordan dolayı teşekkür etti.
Meclis Üyeleri Refik Şahin, Erkan Makas, Semih Çınar, Sevdanur Kurban ve Tamer Karadağlı'dan oluşan Bütçe Komisyon üyelerinin; Bütçe Kesin Hesabı, Yönetim Dönemi Hesabı, Taşınır Kesin ve İcmali Bütçe Komisyon Toplantı Raporu oybirliğiyle kabul edildi. 2016 Mali Yılı Net Geliri 155 milyon 75 bin 471,53 TL olarak kesinleşti.
(KU-MK-Y)

04.05.2017 16:15:01 TSI
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