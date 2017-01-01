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Konya, "Unesco Öğrenen Şehirler Küresel Ağı"nda



(Fotoğraflı)



KONYA (İHA) - UNESCO, Konya Büyükşehir Belediyesi'ni yetişkin eğitimi ve hayat boyu öğrenme konusundaki çalışmaları nedeniyle "UNESCO Öğrenen Şehirler Küresel Ağı"na üyeliğini tescil etti.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin uluslararası platformda yaptığı çalışmalar ile bu alandaki yükselişi devam ediyor. İlki 2013 yılında Güney Kore'nin Jeju şehrinde yapılan toplantı ile başlayan UNESCO Öğrenen Şehirler çalışmalarının bütün aşamalarındaki faaliyetlere katılan Konya Büyükşehir Belediyesi, Çin ve Meksika'da düzenlenen toplantılarda da yetişkin eğitimi ve hayat boyu öğrenme konusundaki çalışmalara katkı yaparak UNESCO Öğrenen Şehirler Küresel Ağının kurulmasında rol sahibi oldu. UNESCO, Konya Büyükşehir Belediyesi'nin başta 500 bin mezunu bulunan KOMEK olmak üzere ASEM, Medeniyet Okulu gibi çalışmaları ve hayat boyu öğrenme konusundaki gayretlerini değerlendirerek UNESCO Öğrenen Şehirler Küresel Ağına (GNLC) üyeliğini tescil etti.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanı ve Dünya Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı (UCLG) Eş Başkanı Tahir Akyürek, "Konya, bulunduğu konum itibarıyla yüzyıllardır öğrenen ve öğrendiklerini öğreten, paylaşan bir şehirdir. Yine Konya, sahip olduğu kültürel ve tarihi mirasını koruyarak gelecek kuşaklara aktarılması hususunda büyük çaba sarf etmektedir. Yapılan çalışmalar ve elde edilen başarılar bunun en güzel örnekleridir. Başta 500 bine yakın mezunu ile yetişkin eğitiminde ve meslek edindirme konusunda bir marka olan KOMEK olmak üzere Medeniyet Okulu gibi bütün çalışmaların karşılığının UNESCO tarafında da tescil edilmesi ayrıca sevindirici bir gelişmedir" dedi.

Başkan Akyürek, Konya'nın UNESCO Öğrenen Şehirler Küresel Ağı üyeliğinin hayırlı olmasını diledi. Almanya'nın Hamburg şehrinde bulunan UNESCO Hayat Boyu Öğrenme Enstitüsü tarafından yürütülen Öğrenen Şehirler Küresel Ağı Programına üye olan Konya Büyükşehir Belediyesi, Öğrenen Şehirlere dair güncel bilgilere erişebilecek ve diğer Öğrenen Şehirler ile bilgi paylaşımında bulunabilecek.

(AH-Y)A



04.05.2017 16:18:38 TSI

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