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Hizmetleri incelerken istekleri de dinlediler



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar Daire Başkanlığı ekipleri, Kula ilçesinde Ayvatlar, Encekler, Ayazören ve Saraçlar Mahallelerine ziyaret gerçekleştirdi. Çalışmaları yerinde inceleyen Mahalle Hizmetleri Şube Müdürü Nuray Çevirmeci, vatandaşların taleplerini de tek tek not etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü'nün il genelinde hayata geçirdiği çalışmaları yerinde inceleyen Muhtarlıklar Dairesi, Kula ilçesini ziyaret etti. Mahalle Hizmetleri Şube Müdürü Nuray Çevirmeci ve daire personelleri; Ayvatlar Mahalle Muhtarı Yunus Yavru, Encekler Mahalle Muhtarı Zeynel Helva, Ayazören Mahalle Muhtarı Mehmet Emre, Saraçlar Mahalle Muhtarı İsmail Erbay ve mahalle halkları ile bir araya geldi. Yürütülen çalışmalar hakkında istişarelerde bulunan Büyükşehir Belediyesi heyeti, vatandaşların taleplerini de ilgili dairelere bildirdi.



Mahallelerde çalışmalar sürüyor

Ayvatlar Mahallesinde içme suyu ve kanalizasyon projeleri tamamlandı, kilit parke taşı döşemeleri devam ediyor. Encekler Mahallesinde içme suyu ve kanalizasyon projeleri sona erdi, çok amaçlı etkinlik ve düğün salonu kazandırıldı. Ayazören Mahallesinde altyapı projeleri tamamlandı, kilit parke taşı döşemeleri devam ediyor. Saraçlar Mahallesinde içme suyu ve kanalizasyon projeleri tamamlandı ve kilit parke taşı çalışmaları kısa süre içerisinde başlayacak.

(SC-Y)



04.05.2017 16:18:43 TSI

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