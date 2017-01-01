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Vali Demirtaş: "Kente katkı koyanlara destek veriyoruz"



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ADANA (İHA) - Adana Valisi Mahmut Demirtaş, kentin tanıtımına, ekonomisine katkı koyan tüm kurumlara, destek verdiklerini söyledi.

Vali Demirtaş, Adana Yelken İhtisas ve Su Sporları Kulübünde, kulüp yönetimi ile sabah kahvaltısında bir araya geldi.

Adana Yelken İhtisas ve Su Sporları Kulübü Başkanı Ziya Alim Koçer, yönetim olarak bu yıl bir çok sosyal aktivitelere imza atacaklarını söyledi. Koçer, "6 yıl aradan sonra yeniden Seyhan Gölü'nde off-shore yarışması düzenlenecek, 26-27-28 Mayıs tarihleri arasında yapılacak bu yarışmaya 10 takım katılacak. Eşsiz manzarası ve 67.8 kilometrelik Seyhan Gölümüz su sporları için ideal bir yer. Bu tür etkinliklerin çoğaltılması Adana'mızın tanıtımına büyük katkı sağlayacağına inanıyorum" dedi.

Vali Mahmut Demirtaş ise kentin tanıtımına, ekonomisine katkı koyan tüm kurumlara, destek verdiklerini belirterek, "Sizler organizasyonunuza odaklanın. 6 yıl aradan sonra böylesine önemli bir organizasyona tekrar hayata geçirdiğiniz için sizleri kutluyorum. Valilik olarak üzerimize düşen ne varsa yapacağız" diye konuştu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Ataşbak'ın da hazır bulunduğu ziyarette Vali Mahmut Demirtaş, Yelken Kulübünü gezerek Başkan Ziya Alim Koçer'den bilgiler aldı.

(ELF-Y)



04.05.2017 16:24:34 TSI

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