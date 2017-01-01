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Samsun'da "E-ticaret Farkındalık Zirvesi"

- Bülbüloğlu: "Samsun ticarette şanlı bir il"



(Fotoğraflı)



Şahin Binici

SAMSUN (İHA) - Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Bülbüloğlu, Samsun'un da dijitalleşen ticarette şanslı şehirlerden biri olduğunu söyledi.

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası ile bir yazılım firması tarafından "E-ticaret Farkındalık Zirvesi" toplantısı düzenlendi.

Davut Altan Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya E-ticaretin yazılım, ödeme sistemleri ve internet reklamı olmak üzere üç ana başlık altından profesyonel ekipler katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren TSO Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Bülbüloğlu, E-ticaretin dünyada ekonominin itici gücü olmaya başladığını belirterek, "Dünya, tüketici tercihlerinin sınır tanımadığı ve beklentilerin hızla yükseldiği bir dönemden geçiyor. Bu eğilim artarak devam edecek. Bu koşullarda verimlilik ve rekabet baskısı yenilikçi fikirlere yatırım yapmayı; üretim ve sunumda teknolojiyi merkezde tutmayı gerektiriyor. Kısacası, kurumların dijital dönüşümü en kritik konu haline geliyor. Küresel dinamiklerin hızla değiştiği günümüzde, hedefimiz bu dönüşüme uyum sağlayarak, ayakta kalacak ekonomiler arasında yer almak olmalıdır. Bu dönüşümü sağlayacak tedbirleri, hedef pazar seçtiğimiz ülkelerle eş zamanlı olarak hayata geçirmeli, doğru alt yapıyı oluşturmalıyız. Dünyada E-ticaretin toplam perakendeden aldığı pay yüzde 8,5'lara ulaşmış vaziyette. Bu süreçte son derece güçlü potansiyele sahip, ekonominin itici gücü olabilecek" dedi.

Türkiye'nin E-ticaretteki büyümesini sürdürdüğünü belirten Orhan Bülbüloğlu, "Yakalanan ivmeye rağmen, E-ticaretin toplam perakendeden aldığı pay 2016 itibarıyla yüzde 3.5 seviyesinde. E-ticaret sektörümüzün sahip olduğu güçlü potansiyeli göz önünde bulundurduğumuzda, halen önümüzde önemli bir gelişim alanı mevcut. Gidecek daha çok yolumuz var diyebiliriz. E-ticaretin en önemli ayakları teknoloji ve şüphesiz lojistik. Samsun olarak bu açıdan en şanslı şehirlerden biriyiz" şeklinde konuştu.

Program daha sonra sunum şeklinde devam etti.

(ŞB-SLH-Y)



04.05.2017 16:25:00 TSI

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