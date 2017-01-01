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İş Sağlığı ve Güvenliği Fuarı Gaziantep'te yapılıyor

- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Orhan Yeğin:

- "İş sağlığı ve güvenliği kültürünü geliştirebilmeli ve yayabilmeliyiz"

- Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya:

- İstihdam seferberliğinde yüzde 5 bandında olan sözümüzü yerine getirdik"

- "14-15 bin kardeşimiz iş hayatına dahil oldu"



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından "31. İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası" etkinlikleri kapsamında Gaziantep Sanayi Odası (GSO) işbirliğiyle gerçekleştirilen "İş Sağlığı ve Güvenliği Fuarı" törenle açıldı.

Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuarın açılışına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Orhan Yeğin, Müsteşar Yardımcısı Mazhar Yıldırımhan, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Milletvekili Nejat Koçer, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu ve Meclis Başkanı Mustafa Topçuoğlu, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Deniz Köken, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Temsilcisi Numan Özcan da katıldı. Bakan Yardımcısı Orhan Yeğin, yaptığı konuşmada, bakanlık olarak iş sağlığı ve güvenliği konusunda ciddi adımlar atmaya çalıştıklarını, 2012 yılında bu konuyla ilgili bir kanun çıkardıklarını ifade ederek, "Ama ne kadar kanun çıkartırsak çıkartalım, sempozyumlarda tartışırsak tartışalım bu konuları birkaç yılda çözmek mümkün değildir" dedi. Temel meselenin, alınacak koruyucu ve önleyici tedbirlerin yanında özellikle iş sağlığı ve güvenliği kültürünü geliştirebilmek ve yayabilmek olduğunu belirten Yeğin, "Ev hayatından tutun işyerine, sokaktan yaşamın tüm alanlarına kadar bu güvenlik kültürünü oluşturacak tüm hamleleri hep beraber atacağız" diye konuştu. Yeğin, çalışma hayatında milli seferberlik ve istihdam seferberliği ilan ettikten sonra bütün illeri dolaştıklarını da kaydetti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcısı İsmail Gerim ise konuşmasında, iş kazaları ve meslek hastalıkları konusunda istatistiklerden bahsederken, 1990'larda yüzde 40'ın üzerinde olan iş kaza oranının 2015 yılı itibariyle yüzde 8 düzeyine inerek olumlu bir seyir izlediğini bildirdi.

"Gaziantep yüzde 5 istihdam sözünü tuttu"

Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya da konuşmasında, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 7 Şubat tarihinde başlattığı "İstihdam Seferberliği" kampanyasına Gaziantep olarak yüzde 5 destek sözü verdiklerini anımsattı. Vali Yerlikaya, "Ekonomi ve sanayi şehri olarak bu seferberlikte yüzde 5 bandında olan sözümüzü yerine getirdik. Aslında hemen Mart ayının sonunda 15 binin üstüne, daha sonra 16 binin üstüne çıktık. Birkaç günden beri rakam biraz aşağıya indi, ama biz yüzde 5 bandını yakaladık. İnsanların rızkını temin ettiği bu şehirde 3,5-4 ay içerisinde 14-15 bin kardeşimizin iş hayatına dahil olması gerçekten şükrü gerektiren bir durum. Aynı zamanda işverenlerimize huzurlarınızda teşekkür ediyorum" dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de Gaziantep'in önemli bir sanayi ve ekonomi şehri olduğuna vurgu yaparak, "Emek şehri demek, işçi şehri demek. Bu önemli toplantının şehrimizde yapılmasından büyük memnuniyet duydum" dedi. "İnsanı, sosyal adaleti ve sosyal barışı" merkeze alan bir kalkınma modeliyle toplumda huzur ve mutluluğun getirilebileceğini belirten Şahin, Türkiye'de insanı merkeze alarak çalışma hayatıyla ilgili birçok hukuku düzenleme yaptığını, bunların yanında koruyucu ve önleyici tedbirler almanın da çok önemli olduğunu söyledi.

"İş güvenliği bilincini yaygınlaştırmak önemli"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Şahin Bilgiç de sunumunda, iş sağlığı ve kültürünün hayatın her aşamasında yer bulması gerektiğini vurgulayarak, "Üretimin sürecinde işçi ile işveren birbirinden ayrılmaz. İşçi kardeşlerimiz üretim ortağımız olarak kabul ediyoruz. Üretim sürecinde bir tek çalışanımızın bile burnunun kanamasını istemiyoruz, bizi üzüyor" dedi.

Daha sonra, "İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası" etkinlikleri kapsamında iyi uygulama ödülleri ve kompozisyon yarışması ödülleri dağıtıldı. Konuşmaların ardından, bütün protokol üyeleri "İş Sağlığı ve Güvenliği Fuarı" açılış kurdelesini keserek, stantları dolaştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Orhan Yeğin ve diğer protokol üyeleri, GSO standını da ziyaret ederek, Odanın çalışmaları ve çıkardığı yayınlar hakkında bilgi aldılar. Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, insanın, her kurumun en önemli değeri olduğunu belirterek, iş kazaları ve meslek hastalıklarını önleyecek bir çalışma ortamı oluşturmanın ve iş güvenliği bilincini yaygınlaştırmanın tüm iş dünyasının öncelikli sorumluluklarından birisi olduğunu belirtti. Bakanlık yetkililerine, bu fuarın Gaziantep'te düzenlenmesinden dolayı teşekkürlerini sunan Konukoğlu, iş sağlığı ve güvenliği konusunda farkındalık yaratmak, toplumsal bilinci geliştirmek açısından yararlı sonuçları olacağını belirtti.

40 firma yer alıyor

Akort Fuarcılık organizasyonuyla gerçekleştirilen İş Sağlığı ve Güvenliği Fuarında güvenliği malzemeleri, iş elbiseleri, yol ve trafik güvenliği, kişisel koruyucular, yangın güvenliği, ölçümleme teknolojileri ve dedektörleri, yükleme-boşaltma-kaldırma-stoklama ekipmanları, çevresel hijyen ve sınai temizlik malzemeleri üreten ve pazarlayan ve sektörle ilgili ulusal ve uluslararası 50'ye yakın firma yer alıyor. "Hayatınıza İş Sağlığı ve Güvenliğini Dahil Edin" parolasıyla düzenlenen fuar, 7 Mayıs tarihine kadar sürecek. Açılışa, Akort Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Akkaya ile Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Günay Kaya, Kamu-Sen Genel Sekreteri Önder Kahveci, Türk-İş Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar, TİSK'i temsilen Cengiz Delibaş ve çok sayıda davetli katıldı.

(SD-Y)



04.05.2017 16:26:20 TSI

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