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Demirkol Şehitlik Mahallesinde esnaf ve vatandaşı ziyaret etti



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ŞANLIURFA (İHA) - Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Şehitlik Mahallesinde sürdürülen çalışmaları yerinde inceleyerek esnaf ve vatandaşların taleplerini dinledi.

Demirkol, beraberinde fen işleri, temizlik, park bahçe birim müdürleri ve teknik heyetle mahalle gezileri kapsamında Şehitlik Mahallesini ziyaret etti. Demirkol, ilk olarak Mahalle Muhtarı Mehmet Karakuş'u muhtar evinde ziyaret ederek mahalle gezisine çıktı. Gezi kapsamında esnaf ve mahalle sakinleriyle de bir araya gelen Demirkol, vatandaşlardan gelen öneri, istek ve talepleri dinledi. Talepleri tek tek not alan Başkan Demirkol, çözümü için ilgili birim müdürlerine iletti. Demirkol'a, vatandaşlar yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkürler etti. Mahallede yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Demirkol, yaptığı açıklamada, "Sabahın erken saatlerinden itibaren Şehitlik Mahallesinde Muhtar Mehmet Karakuş'u ile birlikte ve Fen İşleri, Park Bahçe ile Temizlik İşleri Müdürlerimizle birlikte mahallemizde yapmış olduğumuz çalışmaları birlikte inceledik. Vatandaşlarımızla sohbet etme, vatandaşlarımızla fikir alışverişinde bulunma imkanı bulduk. Şehitlik Mahallemizde halkımızın hizmetlerimizle ilgili memnuniyetini ve yapılacaklarla ilgili taleplerini aldık. Bu bağlamda bizi sıcaklıkla karşılayan Şehitlik Mahallesi Muhtarımızın şahsında Şehitlik Mahallesinin tüm halkına saygılar sunuyoruz ve Haliliye'ye Şanlıurfa'ya saygılar sunuyorum" şeklinde konuştu.

Mahalle Muhtarı Mehmet Karakuş ise ziyaretinden dolayı Başkan Demirkol'a teşekkür etti. Başkan Demirkol'a mahalle ile ilgili iletecek bir sorunu olmadığını aktaran Muhtar Karakuş, Mahallenin bazı ufak eksikliklerinin de Başkan Demirkol'un takipçisi olarak anında giderileceğini ifade etti.

(BB-SD-Y)



04.05.2017 16:26:54 TSI

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