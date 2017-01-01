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Mutluluklarını Vali Güvençer ile paylaştılar

04 Mayıs 2017 Perşembe, 16:19
Mutluluklarını Vali Güvençer ile paylaştılar
Mutluluklarını Vali Güvençer ile paylaştılar
- Vali Güvençer'den şampiyon çocuklara kendi elinden çikolata ikramı

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Manisa'da yapılan 6. Türkiye Badminton Şampiyonasına katılarak 6. kez şampiyon olan çocukları ağırlayan Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, kendi elleriyle şampiyon çocuklara çikolata ve kolonya ikram etti.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Türkiye Badminton Federasyonu Başkanlığı koordinesi ile 4 - 6 Nisan tarihleri arasında Manisa'da yapılan 6. Türkiye Badminton Şampiyonasına katılarak 6. kez şampiyon olan başarılı sporcular Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer'i ziyaret ederek mutluluklarını paylaştı. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Murat Konan ve Antrenörleri Hatice Tokmakçi ile eşliğinde gelen şampiyon sporcuları tebrik eden Vali Güvençer kendi elleriyle çikolata ikram etti, hediyeler verdi. 51 ilden sporcunun katıldığı şampiyonada Manisalı sporcular 760 puan alarak 6. Kez Türkiye Şampiyonu olmayı başardı. 1999-2002 Yaş Grubu Kategorisinde; Tek Kızlar Kategorisinde Keziban Özcan Şampiyon olurken, tek erkekler kategorisinde Ümit Doğan Türkiye üçüncüsü, çift erkekler kategorisinde Mert Ayyürü-Ümit Doğan birinci, çift kızlar kategorisinde Keziban Özcan-Şehriban Tümer birinci, karışık çiftler kategorisinde Mert Ayyürü-Satı Yılmazbilekli birinciliği aldılar. 2007-2009 yaş grubu kategorisinde; Sude Tümer Türkiye üçüncüsü, karışık çiftlerde Umut Tuncal-Nazlı Kılıç Türkiye üçüncüsü olmayı başardı. Ziyarette şampiyona hakkında bilgi veren Antrenör Hatice Tokmakçı, "Ev sahibi takımlar 20 kişi ile katılabiliyorlar, biz de 20 çocukla katıldık ve genel klasmanda 760 puanla şampiyon olduk. Yaklaşık ikinci olan takımla aramızda 500 puan fark oluştu. Antrenmanımız her gün düzenli bir şekilde devam etmekte. Hafta içi çocuklarımızın okul sonrası boş vakitlerini değerlendiriyoruz. Yaz tatiline girdiğimizde de çalışmalarımız aynı tempoda devam edecek. Bundan sonraki senelerde de inşallah çocuklarımızla daha iyi başarılar elde edeceğiz" diye konuştu.
Şampiyon sporcuları tebrik eden Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer ise, "Bu çocuklar Manisa'nın şampiyonları, Manisa'yı temsil ediyorlar, Manisa'nın ortak değerleri. Mutlaka her derece çok değerlidir ama 6 yıl, 6. şampiyonluk ve üstelik ikinci ile arasındaki puan farkını bu kadar açarak şampiyon olmak, asla bir tesadüf olamaz. Mutlaka ekip çalışmasının, takım çalışmasının bir sonucu. Burada en büyük pay elbette öncelikle çocuklarımızın, sonrasında onlara annelik, babalık, hocalık, antrenörlük, teknik direktörlük yapan hocamızın. Türkiye genelinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız ve bakanlığımıza bağlı kuruluşlarımız harikulade işler yapıyorlar" dedi.
(AY-Y)

04.05.2017 16:28:00 TSI
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