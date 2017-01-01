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MST ailesi Ankara'da yemekte buluştu

04 Mayıs 2017 Perşembe, 16:21
MST ailesi Ankara'da yemekte buluştu
MST ailesi Ankara'da yemekte buluştu
- Sanko Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu:
- "Yerli kullanıcılar, hangi firmanın olursa olsun, yerli ürünü tercih ederek, yerli üretimi desteklemeli, kalkındırmalı"
- "MST markası ile ürettiğimiz bekoloder, telehandler ve ekskavatörler sektörün göz bebeği makinelerdir"

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, Türkiye'de makina sektörünün son yıllarda çok önemli gelişme gösterdiğini belirterek, "Yerli üretim ne kadar çok tercih edilirse, kalite ve tasarım o derece artar. Yerli kullanıcılar hangi firma tarafından üretilirse üretilsin, yerli ürünü tercih ederek, yerli üretimi desteklemeli" dedi.
Ankara'da düzenlenen ve sektörün en saygın fuarı olan KOMATEK 2017, 15'inci Uluslararası İş ve İnşaat Makina, Teknoloji ve Ekipmanları İhtisas Fuarı'na katılan MST müşterileri ile üretim ve pazarlama birimi yönetici ve personeline The Ankara Otel'de yemek verildi. Konukoğlu, yemek öncesi yaptığı konuşmada, bütün ülkelerin yerli üretimi desteklemeye özen gösterdiklerini, Türkiye'de ise Hükumetin özellikle makine sektörünün desteklenmesi için çeşitli önlemler almasına rağmen, istenilen sonucun bir türlü elde edilemediğini söyledi. Türkiye'de de eskiden olduğu gibi yerli malı kullanımı bilincinin gelişmesi gerektiğine vurgu yapan Konukoğlu, "Sizler, tüm makine kullanıcıları, hangi firma tarafından üretilirse üretilsin yerli ürünü alarak, yerli sanayiyi desteklemeli, kalkındırmalısınız" diye konuştu.
MST sektörün göz bebeği
Konukoğlu, MST markası ile Gaziantep'teki tesislerde üretilen bekoloder, telehandler ve ekskavatörlerin sektörün göz bebeği makinalar olduğuna dikkati çekti. Konukoğlu, "Azmettik, başardık. Sizlerin desteği ile daha iyilerini, daha performanslılarını yaparak ülkemiz makine sanayine katkı sağlayacağız" dedi.
Konukoğlu, "Makine sanayi Türkiye'de düne kadar düşe kalka yürüyordu, hatta yürümekten çok ayakta durmaya çalışıyordu. Sektör şimdi yürüyor, koşacağı günler de uzak değil. Neden olmasın? Çelik aynı, sac aynı, motor aynı, aksamlar aynı, tasarım aynı. Birisini Mehmet yapıyor, diğerini Hans. El iyisi olduğumuz için Mehmet'in yaptığını değil, Hans'ın yaptığını tercih ediyoruz. Bu yanılgıya son verelim."Makine sektörümüz, 15 yıl öncesine göre, siyahla beyaz gibi net değişime uğradı. İthal makinalardan geri kalan tarafımız kalmadı" dedi.
Konukoğlu, "Bizler iddialıyız. Gelişmiş ülkelerdeki makinalarla rekabet ederiz. Yeter ki, kamu başta olmak üzere kullanıcılar yerli makinaları tercih etsinler" diyerek konuşmasını tamamladı. "Türkiye için Türkiye'de üretiyoruz. Sizler de Türkiye için Türkiye'de üretileni alın" diyerek konuşmasına başlayan SANKO Holding Yönetim Kurulu Üyesi, İş ve Tarım Makinaları Grup Başkanı Sami Konukoğlu ise yemeğe katıldıkları için MST ailesine teşekkür etti. Konuşmaların ardından KOMATEK Fuarı'nda MST 30 tonluk ekskavatör alan Gaziantep MSK İnşaat adına Nevzat Polat, Gaziantep Ağtaş Hafriyat'tan Fayat Ağtaş ve Elazığ Orçim Mermer'den Ramazan Ormanoğlu'na SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu tarafından sembolik anahtar ve belge takdim edildi.
MST hakkına
MST İş ve Tarım Makinaları, tekstil, enerji, inşaat, ambalaj, iş ve tarım makinaları, bilişim, finans, gayrimenkul, AVM, sağlık ve eğitim sektörlerinde faaliyet gösteren SANKO Holding bünyesinde kuruldu. Gaziantep'teki 42 bin metrekare kapalı alanlı, modern teknoloji ile donatılan tesislerde ürettiği MST markalı bekoloder, telehandler ve ekskavatörlerle, SANKO çatısı altında ülkemiz sanayiine önemli değer katmaktadır. Ar-Ge çalışmaları ile ürün gamını sürekli artıran ve yeni teknoloji çalışmaları yapan MST'nin Ar-Ge çalışmalarını, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca tescillenen Ar-Ge merkezinde Türk mühendis ve teknisyenler yürütmektedir.
(LO-SD-Y)

04.05.2017 16:30:11 TSI
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