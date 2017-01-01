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Sumbas Binali Yıldırım YBO voleybolda iddialı

04 Mayıs 2017 Perşembe, 16:21
Sumbas Binali Yıldırım YBO voleybolda iddialı
Sumbas Binali Yıldırım YBO voleybolda iddialı

(Fotoğraflı)

Yüksel İbicioğlu
OSMANİYE (İHA) - Sumbas Binali Yıldırım Yatılı Bölge Ortaokulu (YBO), 7-11 Mayıs'ta Hatay'da yapılacak olan Türkiye yarı finallerine iddialı hazırlanıyor.
28-31 Marta Gaziantep'te düzenlenen Küçük Kızlar Voleybol Bölge Şampiyonası'nda bölge birincisi olan Sumbas Binali Yıldırım Yatılı Bölge Ortaokulu (YBO), 6-7 Mayıs'da Hatay'da yapılacak olan Türkiye yarı finallerine katılacak.
Yarı finaller öncesi antrenmanlara hız verdiklerini söyleyen okul müdürü Nizamettin Fındık, takımın elde ettiği başarıyla mayıs ayında Hatay'da yapılacak Türkiye yarı final müsabakalarında Osmaniye'yi temsil etmenin haklı gururunu yaşayacaklarını söyledi. Fındık, "İl ve bölge birinciliği şimdide yarı final heyecanı onurunu ve sevinci yaşatan beden eğitimi öğretmenimiz ile öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Hedefimiz Türkiye şampiyonu olmak. Bunun için öğrencilerimiz, beden eğitim öğretmenizi Duygu Sarıdöl idaresinde çalışmalarını sürdürüyor" dedi.
(YKS-Y)

04.05.2017 16:30:49 TSI
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