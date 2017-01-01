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İvrindi'de başarılı öğrencilere ödül



(Fotoğraflı)



Fatma Talay

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in İvrindi ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yücel, şiir dalında Türkiye Üçüncüsü Nida Kurnaz ile İl Birincisi olan Sıdıka Kaçar'ı ödüllendirdi. Başarılı öğrencilerin İvrindi'nin gururu olduklarını anlatan Yücel, BENGİ projesi kapsamında okullardaki başarıyı artırmak için çalıştıklarını söyledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yücel, Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından Çanakkale Savaşları'nın sosyal, kültürel ve tarihi önemini, şehitlik ve gaziliğin anlamını kavratmak, geçmiş ile günümüz kültürel değerleri arasında bağ kurmalarını sağlamak, milli birlik ve varlığımız ile uluslararası barış ve dostluk düşüncelerini kuvvetlendirmek amacıyla Türkiye genelinde ortaokul öğrencilerine yönelik "resim, şiir ve kompozisyon" dallarında her yıl düzenlenen ödüllü yarışmada şiir dalında Türkiye üçüncüsü olan Büyükyenice Ortaokulu 7/A sınıfı öğrencisi Nida Kurnaz ile Karayolları Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen yarışmada şiir dalında il genelinde birinci olan 7. sınıf öğrencisi Sıdıka Kaçar'ı okullarında ziyaret etti. Başarılı öğrencileri ve öğretmenlerini kutlayan Müdür Mustafa Yücel, Nida Kurnaz ve Sıdıka Kaçar'ın İvrindi'nin gururu haline geldiklerini söyledi.

(FT)



04.05.2017 16:32:01 TSI

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