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Mavikentin yeni yolları asfaltlanıyor



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Havaların ısınmasıyla birlikte asfaltlama çalışmalarına başlayan Şahinbey Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Mavikent Mahallesindeki yollara asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor.

Şahinbey Belediyesi'nin dar gelirli vatandaşlar için yaptırdığı Mavikent 4. Etap için asfalt çalışmaları devam ediyor. Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu "Baharın gelişiyle birlikte asfalt sezonunu açtık. Asfaltlama çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Mavikent konutlarımızın bağlantılı yollarının asfaltlama çalışmalarını yapıyoruz. Kısa bir süre içerisinde buradaki asfalt çalışmalarımız tamamlanmış olacak. Şahinbey İlçesi hızlı büyüyen bir bölge bu anlamda yol açma ve asfaltlama çalışmalarımızı hızlı bir şekilde sürdürerek, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına cevap vermeye çalışıyoruz. Artık vatandaş gitsin evini yapsın asfalt sonradan gelsin anlayışı bizim hizmet anlayışımızda yok. Önce yol açma ve asfalt çalışmaları yapılıyor vatandaş daha sonra evini inşa ediyor. Böylelikle biz vatandaşın önünde giderek kendisi evini yapmadan hizmeti ayağına getirmiş oluyoruz. Günde yaklaşık 1000 tonun üzerinde asfalt döküyoruz. Bu yılki hedefimiz en az 200.000 bin tonun üzerinde asfalt dökerek, Şahinbey'de yeni açılan yolların ve mahallelerin asfaltlama çalışmalarını da gerçekleştirmiş olacağız" dedi.

(LO-SD-Y)



04.05.2017 16:32:24 TSI

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